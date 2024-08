Atalanta, Gasperini medita: “Forse dovremo cambiare tutto”

Il commento di Gasperini dopo il ko dell’Atalanta con l’Inter: in prospettiva possibili cambiamenti importanti per i bergamaschi

Serata molto difficile per l’Atalanta, sconfitta malamente dall’Inter. Il ko per 4-0 non fa sicuramente piacere ai bergamaschi, il tecnico orobico Gasperini cerca di prenderla con filosofia viste le difficoltà del momento, ma nelle sue riflessioni apre a cambiamenti di una certa importanza, anche dettati da come è andato il mercato.

“I primi dieci minuti hanno determinato in negativo l’umore della squadra, oggi eravamo oltretutto molto in difficoltà numerica – ha spiegato ai microfoni di ‘DAZN’ – Dopo la pausa, potremo dire che inizierà davvero il nostro campionato, dato che ritroveremo diversi giocatori. Anche nel risultato negativo, ho visto una squadra che ha cercato di tenere il campo fino alla fine. Nel primo tempo c’è stato anche qualche presupposto positivo e pericoloso, mi attacco alle cose buone che ho visto. Come ho vissuto quest’estate e i tanti cambiamenti? Si era anche partiti bene con ottime operazioni da parte del club, poi ci sono state delle difficoltà come sappiamo. Tanti giocatori sono arrivati nelle ultime due settimane, la squadra è per certi versi tutta da costruire. Abbiamo perso comunque giocatori che valevano tanto. Ripartiremo dopo la sosta e dovremo studiare per mettere tutti nelle migliori condizioni di esprimersi al meglio, anche in campionato dovremo fare degli esperimenti. Dovremo anche capire se continuare a giocare in questo modo o fare delle variazioni”.