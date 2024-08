DIRETTA Conference League, Puskas Akademia-Fiorentina 0-0 | De Gea salva su Nissila LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Pancho Arena’ tra il Puskas Akademia di Hornyak e la Fiorentina di Palladino in tempo reale

La Fiorentina è di scena sul campo del Puskas Akademia a Felcsut in una gara valida come ritorno dei playoff per accedere alla fase a gironi di Conference League. Una sfida da dentro o fuori che sarà diretta dall’arbitro portoghese Nobre.

I viola di Raffaele Palladino, finalisti delle ultime due edizioni della terza competizione europea per club, vanno a caccia della prima vittoria stagionale. Finora sono arrivati due pareggi in campionato contro le neopromosse Parma e Venezia oltre a quello dell’andata contro i magiari. I gialloneri di Zsolt Hornyak, invece, sono primi a punteggio pieno dopo quattro giornate nel campionato ungherese e sognano il colpaccio. Considerato il pareggio di una settimana fa in Toscana, chi vince passa il turno mentre in caso di parità con qualsiasi punteggio, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. All’andata i gigliati non andarono oltre 3-3, rimontando dallo 0-2 con i gol di Sottil, Martinez Quarta e Kean prima della beffa di Golla. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Pancho Arena’ tra Puskas Akademia e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Puskas Akademia-Fiorentina

PUSKAS AKADEMIA (4-3-3): Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Nagy; Nissilla, Favorov, Plsek; Soisalo, Pulijc Levi. All. Hornyak

,FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodò, Amrabat, Richardson, Biraghi; Sottil, Ikone; Kean. All. Palladino