Salta la prima panchina, dopo la sosta è pronto Andreazzoli

Inizio di campionato traumatico per un importante club di Serie B che dovrà prontamente cambiare marcia per evitare ribaltoni immediati

Il grande calcio ha ripreso ufficialmente il suo corso in queste settimane, con la ripartenza di tutti i maggiori campionati in giro per l’Europa. I tifosi italiani sono naturalmente focalizzati su quanto accaduto nelle prime due giornate di Serie A, ma il primo grande colpo di scena in panchina potrebbe arrivare dalla Serie B.

Focus su quanto accaduto nelle prime tre uscite in casa Sampdoria, lì dove i tifosi si attendono molto dopo la campagna acquisti di questa estate. I blucerchiati per storia, blasone e rosa sono tra i club maggiormente attesi nella lotta alle posizioni di vertice, ma l’inizio è stato a dir poco dimenticabile.

Penultimo posto con un solo punto conquistato in tre gare, con due sconfitte peraltro di fila a complicare un quadro già poco idilliaco. La truppa di Pirlo non decolla e dopo il pari iniziale contro il Frosinone all’esordio ha ceduto il passo prima alla Reggiana e poi anche alla Salernitana.

Risultati evidentemente non in linea con le aspettative e che mettono già da subito sulla graticola Andrea Pirlo. Secondo quanto evidenziato dal ‘Secolo XIX’ la posizione dell’allenatore sarebbe già in bilico. Per questo motivo sulla testa dell’ex Juventus aleggia l’ombra di Aurelio Andreazzoli, allenatore esperto che ha lavorato ai tempi dell’Empoli con Accardi.