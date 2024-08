Napoli, finalmente Lukaku: Big Rom atterra a Ciampino, ora visite e firma | VIDEO CM.IT

Lukaku-Napoli, ormai ci siamo. Il centravanti belga è sbarcato questa mattina a Roma

Romelu Lukaku è realtà. Il Napoli può abbracciare finalmente Big Rom, dopo il tira e molla, la telenovela che negli ultimi giorni ha vissuto l’ultima puntata relativa ai diritti d’immagine.

Il belga si è fatto attendere, è sbarcato alle 11.45 all’aeroporto di Ciampino di Roma, un paio d’ore in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Qualche tifoso ad aspettarlo, del Napoli Club Ostia che ne ha approfittato per le prime foto di rito e la carica per la sua nuova avventura.

🔴ROMELU LUKAKU È ARRIVATO A CIAMPINO ‼️Ora le visite mediche, poi il viaggio a #Napoli: Big Rom c’è🔵@calciomercatoit #Lukaku pic.twitter.com/ahP7cAdxcc — Francesco Iucca (@francescoiucca) August 28, 2024

Ora Lukaku a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma che avverrà a Napoli e non a Roma, nella sede della Filmauro a piazza Venezia. Big Rom costerà a De Laurentiis 30 milioni più la percentuale sulla futura rivendita.