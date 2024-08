Napoli, ecco McTominay: i dettagli del suo arrivo in città | CM.IT

McTominay atteso domani a Napoli per visite mediche e firma sul contratto: tutti i dettagli del suo arrivo in città

Il Napoli sta per chiudere un altro grande colpo. Dopo Lukaku, domani è atteso in città anche McTominay, che arriverà dal Manchester United a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura ed eventuale rivendita.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista giungerà in un volo privato direttamente a Napoli, atterrando all’aeroporto di Capodichino alle 11:30 del mattino di domani. Il nuovo colpo azzurro completerà i dettagli burocratici del suo contratto e i test medici in città per poi mettersi subito a disposizione di Antonio Conte.

Lo scozzese va ad arricchire così la batteria di centrocampisti a disposizione dell’allenatore salentino che nelle prime due giornate ha potuto contare soltanto su Anguissa e Lobotka. Ventisette anni, McTominay ha giocato tutta la carriera con i Red Devils: in stagione ha collezionato tre apparizioni tra Premier League e Community Shield, tutte da subentrato.