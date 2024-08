Milan, Rabiot e non solo: doppio colpo a costo zero

Vogliono chiudere un altro grande affare a parametro zero oltre a Rabiot. Scelta fatta, ecco tutti i dettagli

Nelle ultime ore è riemersa un po’ a sorpresa la candidatura di Adrien Rabiot per il centrocampo del Milan. Il francese ex Juventus è ancora a spasso dopo l’addio alla Juventus, arrivato per espressa volontà del ventinovenne che ha respinto l’offerta bianconera sui 7 milioni più bonus per rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno.

Rabiot non è l’unico grande nome ancora senza una squadra. A causa delle ristrettezze economiche e di rose spesso e volentieri ingolfate, piene di esuberi, oggigiorno gli svincolati fanno infatti sempre più fatica a trovare una nuova sistemazione. Specie quelli, come Rabiot, che pretendono ingaggi e commissioni importanti.

A proposito di svincolati di lusso, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower X “quale farebbe più comodo ai club di Serie A?” al di là del sopracitato Rabiot. In ballo quattro nomi: Mario Hermoso, Martial, Hummels e Memphis Depay.

📊SONDAGGIO CMIT📊 Non solo #Rabiot, con il #Milan che pensa a lui, quale svincolato di lusso farebbe più comodo ai club di Serie A❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 28, 2024

Il sondaggio X di Calciomercato.it è stato vinto dall’attaccante della Nazionale olandese, svincolatosi a giugno dall’Atletico Madrid. Si è trattata di una vittoria netta, col 40% dei voti. A seguire Hummels col 32,9%, staccatissimi gli altri due: Hermoso col 18,6%, Martial col restante 8,6%.