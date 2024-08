Juventus, nuova bufera sui conti del club: “Intervengano Procura e Covisoc”

La Juventus si appresta a chiudere con il botto il mercato, ma sulle operazioni dei bianconeri e sui conti del club c’è chi solleva dei dubbi

Accelerazione conclusiva sul mercato da parte della Juventus, che vuole completare la rosa da consegnare a Thiago Motta per avanzare seriamente la candidatura per la corsa scudetto. Dopo Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, in arrivo anche Koopmeiners per le visite mediche. Una chiusura di sessione davvero con il botto per Giuntoli e per i bianconeri, ma l’operato del club torinese sta suscitando alcune perplessità negli addetti ai lavori e non solo.

La Juventus si è data allo sprint finale per gli acquisti pur essendo lontana dal risolvere del tutto la questione degli esuberi. Il che dal punto di vista finanziario solleva degli interrogativi, secondo il giornalista Gigi Moncalvo, intervenuto a ‘Radio CRC’. Dichiarazioni venate di polemica, le sue, nei confronti dei bianconeri: “La Juventus, va sottolineato, sta giocando bene, il nuovo allenatore si è ambientato alla perfezione e il clima sembra più sereno rispetto a prima, ma c’è qualcosa che non torna – ha spiegato – Per spendere così tanto sul mercato avranno assunto un mago. Dovrebbe esserci la Covisoc, nel calcio, per controllare i conti. Com’è possibile che siano in regola con quel bilancio, con una dirigenza che non ha voluto patteggiare e che sono sotto processo penale? Da dove li prendono questi soldi? Lo si dovrebbe chiedere a Guardia di Finanza, Covisoc, Procura della Repubblica. Vorrei vedere il contratto di Douglas Luiz. Ricordiamo che il patron dell’Aston Villa è Consulent Professional di Exor, evidentemente ci sono delle corsie preferenziali agevolate. Se guardiamo ciò che succede in Spagna e in Inghilterra, mi chiedo come i vertici del calcio italiano giustifichino il caso di una squadra che ogni anno chiude con 200-300 milioni di debito il bilancio, ricapitalizza e va avanti così. La Juventus si regge su un monte di cambiali, è una vergogna”.