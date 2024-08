Juve, Giuntoli ne ha chiusa un’altra: oggi visite e firma

La Juventus continua a lavorare sia entrata sia in uscita, oggi giornata chiave per il mercato: Giuntoli ne ha chiusa un’altra

La regina del mercato in Italia questa estate è stata senza dubbio la Juventus, sia per la mole di operazioni messe in atto sia per la qualità dei calciatori che ha messo a disposizione di Thiago Motta. Nel giorno del compleanno del tecnico italo-brasiliano a Torino si apprestano ad accogliere Teun Koopmeiners, ma non solo: Cristiano Giuntoli ha chiuso un’altra operazione.

Il Football Director bianconero ha cucinato un grande mercato a fuoco lento, lavorando sotto traccia per mesi prima di esibire i fuochi d’artificio delle ultime settimane. Le sorprese potrebbero non essere finite in casa Juve, con Jadon Sancho che resta un obiettivo concreto e conclamato, ma prima sono fondamentali le uscite: quelle di Federico Chiesa su tutte. Intanto, però, Cristiano Giuntoli ha perfezionato un’altra uscita i cui contorni si mischiano con l’operazione Soulé: i retroscena.

Juve, Facundo Gonzalez al Feyenoord: tutti i dettagli

La Juventus ha raggiunto l’accordo con il Feyenoord per il passaggio in prestito oneroso (mezzo milione) di Facundo Gonzalez: gli olandesi avranno anche un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro che può tramutarsi in obbligo al raggiungimento di alcune condizioni. Nel caso in cui il passaggio del difensore dovesse diventare a titolo definitivo, la Juventus avrebbe una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%.

Insomma, è difficile ipotizzare che Facundo Gonzalez rimanga in orbita Juventus nelle prossime stagioni. Nonostante il fatto che il giocatore abbia ricevuto il gradimento da parte di Thiago Motta, la società ha deciso di non chiudere all’obbligo di riscatto anche per i rapporti che si sono inaspriti con l’agente del giocatore durante la vicenda Soulé. L’agente di Facundo Gonzalez è lo stesso dell’argentino, che si è imposto con la Juventus per il suo passaggio alla Roma e ora la dirigenza bianconera ha impostato con i suddetti termini l’uscita dell’altro suo assistito.