“Il vero rinforzo di mercato dell’Inter”: Marotta e gli arbitri, infuria la polemica

Marotta, presidente dell’Inter, nella sede del calciomercato: ma un incontro particolare scatena il finimondo sui social

Il calciomercato entra nelle ore conclusive e più calde, il tourbillon delle trattative si sposta all’hotel Sheraton a Milano. Lì dove spesso Beppe Marotta è stato protagonista, e lo è stato anche in questo caso, ma per una ragione che ha suscitato non poche discussioni.

Il presidente dell’Inter ha infatti incontrato il designatore arbitrale Rocchi e ha preso parte al suo fianco alla riunione annuale dell’Associazione Italiana Arbitri. Dichiarazioni di supporto e di vicendevole apprezzamento tra i due, che larga parte del web non ha preso certamente bene.

Su ‘X’, impazzano i commenti su una presenza, quella di Marotta, alla riunione AIA, quanto meno reputata inopportuna, da presidente di un club. Con tanta tagliente ironia sulla classe arbitrale come “miglior rinforzo di mercato dell’Inter”, sul ricorrente hashtag della ‘Marotta League’, sui paragoni con le polemiche del passato che hanno visto protagonista la Juventus e altro ancora:

#Calciomercato

A #Milano rientro dalle vacanze per Gianluca #Rocchi (qualcuno ancora lo cerca)… Che CASUALMENTE incontra Beppe #Marotta, che ne approfitta per salutare il suo compagno di squadra 🖤💙 love love love pic.twitter.com/DwbpuDQXDR — Onestà Juventina 💎 (@Onestidal2007) August 28, 2024

Tutti in piedi ad applaudire festanti il presidente sabaudo, re della riunione annuale dell’#AJA.

Nessuno lo dice, ma la verità è che non si è mai visto un presidente di società partecipare a questi incontri.

Ma la Real Casa può.

Spiace. RT se d’accordo#Marotta #Juventus #Inter pic.twitter.com/sQSyoMmyox — Paolo Ziliani ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@ZZilianipar0dy) August 28, 2024