Milan, cessioni last minute: pronti due colpacci col tesoretto da 60 milioni

Ultimi giorni di mercato anche per il Milan, che potrebbe cedere alcuni giocatori in extremis e scatenarsi con due colpi importanti

Il Milan è in pieno subbuglio dopo appena due giornate di campionato. Ma i risultati e le prestazioni contro Torino e Parma, oltre ad aver lasciat solo un punto, hanno pure riempito di dubbi l’ambiente rossonero, tifosi e non solo. Sotto accusa sono finiti tanti a Milanello, i giocatori più rappresentativi e ovviamente il tecnico Paulo Fonseca. Ieri c’è stato l’incontro nel centro sportivo tra la dirigenza e il mister portoghese proprio col presidente Gerry Cardinale. All’ex Roma e Lille è stata ribadita la fiducia, ma di certo nessuno da quelle parti è contento, per quanto tutti sono consapevoli che serva tempo.

E poi a deludere sono stati soprattutto i cosiddetti big, in primis Theo Hernandez e Rafael Leao, per l’atteggiamento in particolare. Sui social continuano a circolare video dei due, tra il riscaldamento blando e i rientri al piccolo trotto. Serve una sterzata già da sabato sera, quando il Milan farà visita alla Lazio che pure arriva da un brutto ko. Sarà una sfida calda e complicata, non decisiva ci mancherebbe ma di certo influente nelle valutazioni future. E intanto il mercato non è ancora chiuso, soprattutto quello in uscita che dovrà eventualmente sbloccare altri acquisti. In queste ore sono schizzate le quotazioni di un addio di Yacine Adli, per cui i rossoneri stanno parlando con la Fiorentina. I viola offrono il prestito con diritto, il Milan chiede l’obbligo a 13-15 milioni. Un classico, ma i colloqui continuano.

Bennacer e non solo: così il Milan ha il tesoretto per gli ultimi colpi

La sua partenza può liberare risorse economiche, così come quella di Ismael Bennacer che ha sempre estimatori in Arabia Saudita. Da via Aldo Rossi non chiudono alla sua cessione, anzi, ma non hanno intenzione di allontanarsi troppo dalla clausola di 50 milioni. In caso di offerta da 40 milioni o poco più l’algerino può partire permettendo poi al Milan di fare un altro colpaccio, con quel Manu Kone sempre nei suoi pensieri.

E poi c’è Alexis Saelemaekers, che Fonseca gradisce: titolare col Torino, ma poi in panchina a Parma. Un jolly che per il portoghese può essere importante, ma che i rossoneri non tratterrebbero nel caso in cui arrivasse un’offerta adeguata. Da quantificare, secondo i dirigenti, da almeno 18-20 milioni. Difficile trovarla in mail, ma le vie del mercato sono infinite. Cedendo tutti due o tre questi giocatori il Milan si ritroverebbe con un gruzzoletto che va dai 55-60 ai 75 milioni, con cui potrebbe sbizzarrirsi per un paio di colpi importanti last minute. Da escludere invece la partenza di Rafael Leao, già blindato nonostante il tentato assalto del Barcellona.