Cardinale a Milanello: blitz dopo il ko e incontro con Fonseca

Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, ha fatto visita alla squadra dopo la sconfitta contro il Parma. Fiducia a Paulo Fonseca

Non è iniziata proprio col piede giusto l’avventura al Milan di Paulo Fonseca. Dopo il pareggio interno contro il Torino, i rossoneri, infatti, hanno perso malamente contro il Parma.

Avvio in salita, dunque, per il Diavolo, con il tecnico portoghese finito subito nel mirino della critica. In queste ore così si è addirittura parlato di Massimiliano Allegri per la successione. E’ chiaramente prematuro uno scenario del genere, con il Milan che non può assolutamente fare marcia indietro dopo solo due partite.

Milan, Cardinale da Fonseca: fiducia al portoghese

La proprietà ha deciso di mostrare vicinanza a Paulo Fonseca. Nel pomeriggio di oggi, così, Gerry Cardinale è stato a Milanello, incontrando i giocatori, i dirigenti e il tecnico portoghese.

Il numero uno di RedBird ha voluto manifestare il proprio supporto e sostegno all’allenatore. Ci sono stati poi dei confronti con la squadra, oltre che con Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il Milan così prova a far gruppo per riuscire ad uscire immediatamente da questo momento di crisi. Il Diavolo si è allenataoper continuare a preparare la sfida contro la Lazio; servirĂ chiaramente un’altra squadra, un altro spirito per conquistare la prima vittoria e per tornare a guardare al futuro con ottimismo. Ora non si può piĂą sbagliare.