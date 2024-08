Il Milan corre ai ripari, c’è già l’accordo: cosa manca per l’ultimo colpo

Inizio difficile per il Milan che ora corre ai ripari: è stato già trovato l’accordo, Ibrahimovic può chiudere l’ultimo colpo

Un inizio a rallentatore per il Milan e i dubbi su Fonseca e la qualità della rosa. È già l’ora degli esami di riparazione per i rossoneri, le prossime partite saranno decisive per il futuro dell’allenatore, ma anche per capire se il percorso intrapreso dalla società è quello giusto.

Forse anche per provare a porre rimedio alla partenza horror, Ibrahimovic è pronto a chiudere un nuovo colpo di mercato. Da tempo si parla di Manu Kone, lo stesso dirigente rossonero ha confermato che il club lo segue ed è interessato, ed ora sembra essere arrivata la svolta attesa. Fuori dai convocati per la sfida dello scorso weekend con il Bayer Leverkusen, il centrocampista del Borussia Moenchengladbach è ora pronto a cambiare squadra, per approdare proprio al Milan.

Questo riferisce ‘Sky Sport DE’, secondo cui ci sarebbe già l’accordo tra il club rossonero e il calciatore ed ora si sta lavorando all’intesa con la società tedesca. In particolare il Borussia chiede circa 20 milioni di euro più bonus per cedere il calciatore.

Milan, cosa serve per prendere Kone

Se dalla Germania rimbalza la voce di un accordo tra il Milan e Kone, con l’intesa da trovare con il Borussia Moenchengladbach, la situazione per i rossoneri è quella che si conosce da tempo.

Come raccontato da Calciomercato.it, per chiudere il colpo Kone il Milan ha bisogno di fare spazio in rosa e serve quindi almeno un’uscita. L’indiziato principale è sempre Bennacer con la solita ipotesi Arabia Saudita che resta in piedi. L’altro possibile partente è Saelemaekers, per il quale al momento non si registrano interessamenti concreti. Questa comunque l’unica strada per chiudere un ultimo colpo: ancora tre giorni di mercato per perfezionare una cessione e poi far partire l’assalto definitivo a Kone.