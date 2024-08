Gravina rivoluziona la Serie A: annuncio UFFICIALE su tempo effettivo e Var a chiamata

Gravina pronto ad una nuova rivoluzione per la Serie A: annuncio UFFICIALE su tempo effettivo e Var a chiamata. Tutti i dettagli

Dal tempo effettivo al Var a chiamata e non solo. Nei giorni scorsi Gabriele Gravina ha scritto all’IFAB (International Football Association Board), l’organo internazionale deputato a modificare le regole del calcio, manifestando la volontà dell’Italia di fare da ‘apripista’ nella sperimentazione.

Queste le possibili novità: tempo effettivo di gioco, sistema elettronico di comunicazione tra allenatore e capitano, VAR anche a chiamata e con la possibilità per l’arbitro di motivare in campo le decisioni assunte con l’ausilio della tecnologia. La FIGC ha ribadito anche la sua contrarietà al fatto che le prime giornate di campionato si giochino con il calciomercato estivo ancora aperto: la volontà è quella di trovare un accordo con le altre federazioni per anticipare la chiusura del mercato.

Gravina: “Italia pronta a fare da apripista per migliorare il gioco del calcio”

Una delle novità più importanti riguarderebbe proprio il Var a chiamata. Si tratta della possibilità per gli allenatori o i capitani delle squadre di chiamare l’on field review da parte dell’arbitro (il cosiddetto ‘challenge’).

“Vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il calcio – ha dichiarato Gravina – allo scopo di rendere il gioco sempre più attrattivo e spettacolare, soprattutto per i giovani. Sappiamo che il percorso verso l’innovazione deve essere condiviso e poi realizzato, ma se non si comincia non si arriverà mai a modificare lo status quo”.