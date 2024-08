Rammarico Thiago Motta, tifosi furiosi: “Società senza ambizioni”

Furia dei tifosi nei confronti della società: Thiago Motta è un rammarico

Una partenza sprint, che grazie alla vittoria ottenuta contro il Verona porta la Juventus ad essere prima in solidaria in classifica.

Una partenza migliore, per i bianconeri e per Thiago Motta, non poteva esserci. Il tecnico sembra aver dato nuova linfa alla squadra, che ha liquidato Como e Verona. Due risultati che appunto proiettano la Juve da sola in vetta alla classifica. In attesa della terza giornata, dove i bianconeri ospiteranno una Roma che, insieme al Milan, è la big che più ha iniziato il campionato con il freno a mano tirato.

E proprio in ottica Milan i tifosi rossoneri hanno manifestato su X tutto il loro rammarico e la loro frustrazione. Thiago Motta era un profilo apprezzato dal popolo milanista, che avrebbe accolto volentieri l’italo-brasiliano sulla panchina del Diavolo come erede di Stefano Pioli. La società però ha optato per Paulo Fonseca e molti tifosi hanno espresso il loro rammarico, criticando fortemente la decisione della dirigenza, anche alla luce del solo punto ottenuto in queste prime due gare. Dirigenza che con Gerry Cardinale ha presenziato a Milanello, incontrando il tecnico e sottolineando la fiducia nei suoi confronti. “Incompetenti” e “società con zero ambizioni di vincere” sono solo alcuni dei termini che i supporters rossoneri hanno utilizzato nei confronti della decisione della dirigenza rossonera.

quindi Motta in 2 mesi può cambiare il gioco della juve ma Fonseca ha bisogno di 6 mesi per rimuovere le vecchie abitudini👍 — David (@DavidBasco86) August 26, 2024

Si sapeva da mesi che bisognava cambiare allenatore. C’erano liberi tanti ottimi mister tra cui questo in foto.

E chi vanno a scegliere i pezzi di merda incompetenti che hanno in mano il Milan? Un cialtrone come Fonseca!

Vi odio #CardinaleOut e #FurlaniOut #VeronaJuventus pic.twitter.com/cqEEFRfLpY — Elbonito (@ElboAcMilan) August 26, 2024

Questi invece di fiondarsi su Conte o Motta volevano Lopetegui o Fonseca. Non mi darò mai Pace — Javi Moreno Bene.. (@Verduz_Marco) August 26, 2024

Thiago Motta passeggia con Savona e Mbangula Chissà se Fonseca riuscire ad arrivare in Champions con Leao, Morata e Pulisic — luchino (@luchino_saltato) August 26, 2024

Gente che ancora va chiedendo cosa hanno sbagliato questi qua, a parte che su alcuni giocatori presi lo scorso anno dopo un anno vanno fatte serissime considerazioni, ma se per il dopo pioli i tuoi nomi sono lopetegui e fonseca sei un incompetente pure se pigli mbappe — Giovab (@incrementale71) August 26, 2024

Una società che ha disponibilità economiche importanti e al 26 agosto si ritrova con Okafor-Jovic-Morata davanti Senza vice Theo Con un solo mediano 0 acquisti che ti cambiano un reparto Fonseca a 2.5 in panchina Mi spiace dirlo ma questa società ha 0 ambizioni di vincere — LeoMilan🐬 (@LeoACM1899) August 26, 2024

Fonseca sarà in grado di smentirli? La stagione è certamente lunga, ma il tecnico portoghese ha sempre meno tempo per riuscire a plasmare il Milan a propria immagine. Nel frattempo c’è chi è convinto che è troppo presto per dare giudizi. E c’è invece chi punta il dito in primis nei confronti dei giocatori, rei di scarso impegno. Nel mirino soprattutto i più rappresentativi, come Theo Hernandez e Leao.

sentenze alla seconda giornata di campionato non sono utili per nessuno, ne per motta ne per fonseca — Giuls//❤️🖤 (@oblivious0110) August 26, 2024

Leao paseggiava con pioli, passeggia in nazionale ed adesso passeggia anche con Fonseca. Theo invece è da quando ha perso il mondiale che fa il minimo sindacale. Gli alibi sono finiti. — Paolinho (@TriviLoren70731) August 26, 2024