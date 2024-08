Naufragio ed esonero lampo: scelto Allegri come sostituto

Per la panchina della big, Massimiliano Allegri ha sconfitto di corto muso il suo grande rivale Maurizio Sarri

Massimiliano Allegri è stato scelto per la panchina di una big dopo il benservito datogli dalla Juventus qualche mese fa. Il livornese e il club bianconero hanno evitato di finire in tribunale trovando un accordo per la risoluzione del contratto, che scadeva a giugno 2025, con annessa buonuscita. Il tecnico avrebbe voluto ripartire subito, ma il suo entourage ha ricevuto solo proposte dall’Arabia, una destinazione respinta con forza dal proprio assistito.

Allegri sulla panchina della big, e che big: il Milan, allenato dall’estate 2010 al gennaio 2024 – quando venne licenziato – vincendo uno Scudetto e una Supercoppa italiana. 57 anni compiuti ad agosto, l’allenatore di Livorno è stato il più votato nel sondaggio X di Calciomercato.it.

Ai nostri follower avevamo chiesto “chi dovrebbe prendere subito” il Milan “in caso di naufragio anticipato” di Paulo Fonseca, il quale nelle prime due giornate ha ottenuto appena 1 punto scatenando l’ira social dei tifosi milanisti.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨Un punto in due partite e il #Milan è sotto esame, per tanti il match con la #Lazio si tratta già di un’ultima spiaggia per #Fonseca. In caso di naufragio anticipato del portoghese, chi dovrebbe prendere subito il club rossonero?🔥🤔 📲 VOTA, RT E… — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 26, 2024

Allegri ha battuto di misura, come direbbe lui “di corto muso” lo storico rivale Maurizio Sarri. Hanno ottenuto pochissimi voti, rispettivamente il 7,8% e il restante 6,1%, i due stranieri inseriti tra le opzioni, vale a dire Sergio Conceicao e Graham Potter.