Milan, Fonseca già a rischio: “Ibrahimovic in panchina”

Le ultime Milan news si focalizzano sul futuro di Fonseca, già in bilico dopo i primi risultati negativi. Ipotesi Ibrahimovic in panchina

Un punto in due partite non è certamente l’avvio che si aspettava il Milan. Dopo il pareggio in extremis in casa contro il Torino, i rossoneri sono stati sconfitti nella trasferta contro il neopromosso Parma, sotto gli occhi di un incredulo Zlatan Ibrahimovic.

Da Leao a Theo Hernandez, tutti sono finiti sotto processo. Ma le critiche maggiori sono ricadute sul nuovo tecnico Paulo Fonseca. I tifosi lo stanno già scaricando sui social e anche in seno al club meneghino ci sarebbero delle riflessioni in corso, con la sfida di sabato contro la Lazio prima della sosta per le Nazionali che potrebbe essere decisiva per l’allenatore portoghese. I bookmaker hanno rivisto al ribasso le quote per il suo esonero e si fanno già i nomi dei possibili sostituti. A tal proposito, si registra il tweet di Paolo Paganini, che suona un po’ come consiglio e un po’ come provocazione. “Sono 2 anni che il ‘vero’ allenatore/motivatore del Milan è Ibrahimovic – ha scritto il noto giornalista sportivo sul suo profilo ‘X’ – L’anno scorso con Pioli quest’anno con Fonseca. Stessa cosa. Invece di stare in tribuna lo mandassero in panchina gli americani che hanno una concezione del ‘soccer’ tutta loro”. Essendo sprovvisto del patentino da allenatore, Ibra dovrebbe essere però accompagnato da un altro tecnico, come successo in passato con altri ex calciatori.