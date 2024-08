Lutto nel mondo del calcio: è morto Sven Goran Eriksson

Lutto terribile nel mondo del calcio. Ci ha lasciati Sven Goran Eriksson all’età di 76 anni

Si è chiuso quest’oggi un altro importante capitolo della storia del calcio. È morto all’età di 76 anni l’ex allenatore Sven Goran Eriksson che stava lottando contro un cancro al pancreas da diverso tempo. Lo scorso gennaio aveva persino annunciato di avere “al massimo” un anno di vita dopo la diagnosi.

In campo l’ex tecnico ha avuto modo di farsi amare anche in Italia grazie ai suoi passaggi tra Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Un’autentica leggenda del calcio che proprio pochi giorni fa nel docufilm intitolato semplicemente “Sven” aveva ripercorso la sua vita calcistica che gli ha consentito di vincere trofei in giro per il mondo lasciando un segno indelebile praticamente ovunque.

Eriksson è morto durante la mattinata a casa sua e circondato dal calore della famiglia attorno alla quale ci stringiamo evidentemente in segno di lutto.