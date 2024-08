Juventus forza tre: troppo Vlahovic per il Verona, Motta è primo in solitaria

La Juventus supera in scioltezza anche l’ostacolo Verona: altro 3-0 nel segno di Vlahovic e Thiago Motta è già primo da solo

Una Juventus forza tre. Dopo il Como, la regola del tre travolge anche il Verona. La squadra di Thiago Motta espugna senza troppe difficoltà il ‘Bentegodi’ grazie ad un Vlahovic tornato marcatore implacabile.

Dopo una prima mezz’ora di equilibrio, senza grandi occasioni da gol, ci pensa proprio il serbo a sbloccare il risultato. Tutto nasce da un recupero palla di Locatelli sulla trequarti avversaria, la palla finisce tra i piedi di Vlahovic che in mezzo a tre difensori riesce a trafiggere Montipò. Il gol stappa la partita e dopo poco arriva anche il raddoppio: è Savona, lanciano titolare da Motta, a colpire di testa e regalare la seconda gioia al popolo bianconero, anche se sulla conclusione sembrerebbe esserci il tocco del solito Vlahovic.

Il 9 bianconero protagonista anche nella ripresa quando trasforma il calcio di rigore fischiato per un fallo su Mbangula, altra scommessa vincente del tecnico juventino.

Serie A, Juventus-Verona 3-0: marcatori e classifica

Il 3-0 arriva al 53′ e i restanti 37 minuti sono soltanto attesa per il fischio finale con il Verona che non riesce a trovare il motto d’orgoglio per provare a riaprire il match e la Juventus che si accontenta del risultato senza accelerare ancora.

Secondo successo quindi per i bianconeri che si portano così a sei punti in classifica, una squadra ancora a punteggio pieno. Nell’altro match del lunedì di Serie A, pareggio 1-1 tra Cagliari e Como: al gol di Piccoli in chiusura di primo tempo, risponde Cutrone in avvio di ripresa.

CAGLIARI-COMO 1-1: 44′ Piccoli (CA), 53′ Cutrone (CO)

VERONA-JUVENTUS 0-3: 28′ Vlahovic (J), 38′ Savona (J), 53′ Vlahovic rig. (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus, 6 punti; Inter, Genoa, Parma, Torino, Empoli e Udinese 4; Atalanta, Napoli, Verona, Lazio e Juventus 3; Fiorentina e Cagliari* 2; Bologna, Venezia, Milan, Monza, Roma e Como 1; Lecce 0.