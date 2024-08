Inter, scambio più soldi per Frattesi: affare con la big di Serie A

Inter, ipotesi di scambio più soldi per Frattesi: affare con la big di Serie A. L’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti

Sono le ore di Palacios in casa Inter. Il difensore è sbarcato a Milano e ha già sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro, la firma dovrebbe però slittare alla giornata di domani.

Come raccontato su Calciomercato.it, infatti, l’accordo con il giocatore è già raggiunto per un contratto fino al 2029 a poco più di 500 mila euro a stagione, mentre è ancora da perfezionare l’intesa economica con l’Independiente Rivadavia e il Talleres. Tra parte fissa e bonus sarà un’operazione complessiva tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Palacios concluderà il mercato in entrata, mentre in uscita nelle ultime ore si tornato a parlare anche del possibile addio di Frattesi.

Calciomercato Inter, ipotesi di scambio con la Roma per Frattesi: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo l’ipotesi di una proposta all’Inter da parte della Roma per riportare nella Capitale Davide Frattesi.

Per arrivare al centrocampista, la Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto anche il cartellino di Cristante e soldi cash, per una valutazione complessiva dell’operazione intorno ai 35 milioni di euro. Lo status di Frattesi in nerazzurro non è cambiato: l’ex Sassuolo riparte da prima riserva nelle gerarchie di Inzaghi dietro a Barella e Mkhitaryan. Si attendono ora ulteriori conferme.