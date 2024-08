Infortunio muscolare, finisce subito ko: salta Juventus-Roma

Brutte notizie per la Roma dopo il ko di ieri contro l’Empoli. Un calciatore va ko e salta la Juventus

La Roma è crollata ieri sera sotto i colpi dell’Empoli tra le mura amiche dell’Olimpico per 1-2. Una serata da dimenticare per la truppa di De Rossi che resta ancora a secco di vittorie in questa Serie A dopo due giornate.

Nel prossimo fine settimana sarà quindi la volta dell’ostica trasferta a Torino contro la Juventus di Motta. Obiettivo vittoria per i giallorossi che dovranno però fare a meno di Enzo Le Fee che ha accusato un problema muscolare che lo costringerà ai box per circa 2/3 settimane. Al massimo una ventina di giorni out quindi per il centrocampista che ieri sera era subentrato a gara in corso senza però cambiare l’andamento della sfida.

Per Le Fee si prospetta dunque un eventuale rientro dopo la sosta, presumibilmente tra le gare contro Genoa e Udinese del 15 e 22 settembre.