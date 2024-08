Il giallo sul gol della Juventus contro il Verona: immagini ‘sparite’

La Juventus ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-0, ma c’è un giallo nella partita ocn il Verona: tutto sparito

La Juventus sta replicando la buona prestazione dell’esordio: contro il Verona il primo tempo si è chiuso 2-0 per i bianconeri con i gol di Vlahovic e Savona in pochi minuti. Un successo che proietterebbe la squadra di Thiago Motta al primo posto in solitaria.

Il successo è stato avviato, come detto, dalla rete di Vlahovic nata da un recupero palla di Locatelli che è riuscito a soffiare il possesso a Duda sulla trequarti veronese. Un recupero palla che è stato però contestato dai veronesi che reclamavano un presunto fallo del centrocampista bianconero. Un intervento che è stato visto anche dal Var, senza però ravvisare alcun intervento sanzionabile.

Gol valido ma polemiche non chiuse perché sui social si è scatenato un dibattito molto acceso. Da una parte i tifosi della Juventus che hanno protestato per i controlli a loro dire troppo minuziosi sui gol bianconeri. Dall’altra parte, invece, chi reclama la mancanza di un replay che aiutasse a capire la dinamica dell’intervento. Proteste ravvivate poi dopo da un mancato giallo a Fagioli e da un intervento nell’area juventina su cui il Verona ha protestato chiedendo un rigore che non è stato assegnato.

Ecco una serie di tweet sull’argomento:

Ma per contratto, gli episodi dubbi che possono sfavorire la Juve, DAZN non li può mostrare? Nemmeno un replay sul contatto Locatelli Duda che fa partire azione del primo goal Juve? Nonostante intervento anche del VAR? Per 60€/mese i replay li vorrei vedere tutti.. — Andrea Anigoni (@andrea_anigoni) August 26, 2024

Gol convalidato senza manco aver fatto vedere un’immagine in diretta. Eh ma la marodda lig#juve #VeronaJuventus #SerieA — Albe⭐⭐ (@albe1908_) August 26, 2024

Qui Fagioli si è visto perdonare un giallo netto da Giua#VeronaJuventus — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2024