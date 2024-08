DIRETTA Serie A, Cagliari-Como: le formazioni Ufficiali LIVE

Si chiude il programma della seconda giornata di Serie A con i posticipi del lunedì: la diretta di Cagliari-Como

Si va a chiudere il programma della seconda giornata di Serie A con i posticipi del lunedì: stasera occhi puntati su Verona-Juventus con i bianconeri che vincendo potrebbero issarsi al primo posto in classifica solitario, ma nel pomeriggio riflettori accesi su Cagliari-Como.

La formazione di Nicola è reduce dal buon pareggio casalingo contro la Roma all’esordio e vuole dimostrare di aver imboccato la strada giusta per una salvezza tranquilla. Per farlo occorrerà però trovare la prima vittoria in campionato contro un Como che va alla ricerca di riscatto. La squadra di Fabregas è reduce dal ko sul campo della Juventus e vuole rialzarsi subito. La società lariana è stata protagonista sul mercato con acquisti anche di spessore ed ora vuole iniziare a correre anche sul campo.

L’incontro sarà arbitrato da Marco Di Bello, il fischio d’inizio alla Domus Arena è previsto per le 18.30: Calciomercato.it vi offre la diretta del match.

Cagliari-Como, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Genoa*, Parma*, Torino*, *Empoli e Udinese* 4 punti; Atalanta*, Napoli*, Verona, Lazio* e Juventus 3; Fiorentina* 2; Bologna*, Cagliari, Venezia*, Milan*, Monza* e Roma* 1, Como e Lecce* 0.

*una partita in più