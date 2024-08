Scoppia la contestazione prima del match: presidente ‘cacciato’

Dura contestazione prima del match valido per la seconda giornata di Serie A: presidente nel mirino, lo cacciano via

La pazienza ha oltrepassato il limite di sopportazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il calciomercato e soprattutto l’ultima improvvisa cessione di un big.

In casa Torino c’è aria di contestazione e dopo le dure parole di Vanoli in conferenza stampa, arriva la protesta dei tifosi. In cinquemila sono scesi in piatta prima dell’inizio della sfida contro l’Atalanta. A far scoppiare la protesta è stata la cessione di Bellanova proprio alla Dea: un addio che fa seguito a quello di Buongiorno al Napoli e che impoverisce la rosa a disposizione del tecnico granata.

Così il tifo organizzato, e non solo, si è dato appuntamento alle 15.15 al Filadelfia e ha sfilato per le strade della città. Il corteo è aperto da uno striscione che chiarisce il senso della manifestazione: “Ambizioni di un certo livello? Da 19 anni lo stesso ritornello… Noi non siamo in vendita”. Un altro striscione è ancora più chiaro: “Tante parole, tante illusioni… Ma quando ti levi dai c…?” La domanda è rivolta al presidente Urbano Cairo, nel mirino della contestazione proprio per un mercato giudicato privo di ambizioni e, la tesi dei tifosi, fatto con il solo obiettivo di fare soldi.

Torino, tifosi contro Cairo: “Vattene”

Dal corteo è stato più volte intonato il coro “Cairo Vattene“, mentre sono partiti applausi indirizzati all’allenatore Vanoli.

Proprio il tecnico ieri in conferenza stampa aveva attaccato in maniera dura la società: “Non sono d’accordo con la cessione di Bellanova, ma vado avanti. Al presidente ho detto in faccia quel che penso, ma non sono una persona che batte i pugni. Non mi piace la mediocrità: ho detto alla società di avere più coraggio e di tirare fuori tutte le potenzialità”.

Un discorso che è stato apprezzato dal tifo granata, tanto che è comparso uno striscione che recitava: “Detestiamo la mediocrità, lo facciamo presente alla società”, citazione proprio della frase di Vanoli. Clima incandescente dunque per il Torino che nella prima giornata ha ottenuto un buon pareggio sul campo del Milan.