Napoli, Conte parla forte e chiaro: “I cazzotti si prendono, ma bisogna anche darli”

Dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna, le parole di Antonio Conte

Prima vittoria in campionato per Antonio Conte alla guida del Napoli. Il club azzurro trova un convincente successo per 3-0 contro il Bologna al Maradona: è la prima vittoria del tecnico in campionato.

A riguardo Conte ha parlato a ‘DAZN’ non nascondendo la propria soddisfazione: “Abbiamo incontrato una squadra organizzata, che non a caso è arrivata in Champions. La vittoria contro una squadra come il Bologna ci deve dare fiducia e autostima. E far capire che uniti si può. I tre punti sono importanti, non vincevamo da tanto qui al Maradona e i tifosi sono stati il 12esimo e 13esimo uomo in campo. Per noi diventano fondamentali. I ragazzi ci hanno messo cuore e carattere”.

Differenze con Verona: “In questo secondo tempo è stato diverso rispetto a Verona. Se vogliamo dimenticare cosa è il passato dobbiamo stare in piedi al centro del ring: i cazzotti si prendono, ma si devono anche dare. Ho grande fiducia in questo gruppo e in questi ragazzi. Sono dei ragazzi per bene, che si allenano tanto, io ero il primo ad essere dispiaciuto per loro perché erano riemersi degli scheletri. La settimana è stata tosta, ma ci siamo compattati di più. Abbiamo capito che se non si lavora insieme non si va da nessuna parte. I tre punti sono fondamentali, è una bellissima edizione, ma questa situazione ce la dobbiamo portare dentro. Sono queste situazioni che ti spingono ad andare oltre”.