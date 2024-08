DIRETTA Serie A, Fiorentina-Venezia 0-0 e Torino-Atalanta 0-1: La sblocca Retegui LIVE

Il palinsesto domenicale della seconda giornata di Serie A parte con Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta

Archiviate le quatto partite di sabato, la seconda giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro sfide interessanti. Il programma partirà alle 18.30 con Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta. Reduce da due pareggi consecutivi contro Parma e Puskas Akademia, la squadra allenata da Raffaele Palladino cerca il primo acuto stagionale davanti ai propri tifosi. Rispetto alla partita d’esordio, il tecnico viola ritrova Luca Ranieri, rientrato dalla squalifica, ma perde Marin Pongracic, espulso contro i Ducali. Ancora ai box Albert Gudmundsson.

Sconfitto all’Olimpico dalla Lazio, Eusebio Di Francesco cerca un immediato riscatto in terra toscana, per cercare di muovere la classifica prima di fare il proprio esordio in casa venerdì prossimo. Reduce dal bel pareggio in casa del Milan, il Toro va a caccia di conferme contro una squadra che ha saputo andare oltre gli infortuni e i casi di mercato, surclassando il Lecce per 4-0 in Puglia. Oltre a vedersela con l’undici di Gian Piero Gasperini, mister Vanoli dovrà gestire anche un clima rovente e di contestazione per la cessione di Raoul Bellanova proprio ai bergamaschi. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Le formazioni di Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Vanoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodò, Amrabat, Richardson, Parisi; Barak, Kouame; Kean. All.: Palladino.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All.: Di Francesco.

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Genoa*, Parma* e Udinese* 4 punti; Atalanta, Verona, Lazio* e Juventus 3; Bologna 1, Cagliari 1, Empoli 1, Fiorentina 1, Milan* 1, Monza* 1, Roma 1, Torino 1, Como 0, Lecce* 0, Venezia 0, Napoli 0.