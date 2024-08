Crisi senza fine, epilogo choc: “Allegri subito in panchina”

La scelta non è passata inosservata e sta letteralmente infiammando le ultime ore: riecco Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo

Se si escludono le esternazioni pubbliche di Galeone, sul futuro di Massimiliano Allegri è calato letteralmente il silenzio. Dopo aver ‘incassato’ l’esonero della Juventus e la conseguente buonuscita, il tecnico livornese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Accostato ad alcuni campionati, Allegri non ha fretta di ritornare in panchina. L’ex tecnico della Juventus, infatti, vuole rimettersi in gioco in un progetto stimolante. Le diverse offerte dall’Arabia ricevute nei mesi scorsi non sembrano solleticarlo più di tanto. Per adesso, però, all’orizzonte non sembrano profilarsi scenari concreti per un suo imminente ritorno. A far rumore, semmai, sono i tanti commenti dei tifosi del Milan, alcuni dei quali vorrebbero che la dirigenza rossonera virasse proprio su Allegri. Il flop di Parma ha infatti scosso nuovamente l’ambiente: Paulo Fonseca è finito nel mirino della critica e i supporters del Milan si aspettano una risposta importante dai propri beniamini. Oltre a deprecare l’atteggiamento giudicato piuttosto rinunciatario di alcuni suoi big (Leao e Theo Hernandez su tutti), alcuni tifosi del Milan sono arrivati a mettere subito in discussione Fonseca, chiedendone l’esonero immediato.

Tifosi del Milan scatenati sui social: “Prendiamo Allegri”

Ecco perché, tra nostalgia e rimpianti, a far capolino nella testa di una parte della tifoseria del Milan (almeno sui social) è proprio Massimiliano Allegri. Sotto questo punto di vista non sono pochi i commenti che vorrebbero l’ex tecnico della Juventus alla guida della panchina rossonera. Di seguito una rapida carrellata di commenti:

Allegri grande allenatore

Farebbe molto bene con questo Milan — Il giustiziere (@nicola_lot5) August 25, 2024

So che a molti non piace ma l’unica strada era ed è Max Allegri #Milan — LucaMilanista MT (@lucailenia04) August 25, 2024

Allegri col Milan farebbe tanti punti perché davanti ha giocatori molto più forti della juve. Però questa voglia di aggredire alto o “fare gioco” col possesso non ha senso, il Milan ha bisogno di spazio. Dietro fai densità (e aiuti la difesa) davanti poi riparti coi cavalli. — Il Conte Liotta (@liottagio) August 25, 2024

Quante volte vi abbiamo detto che Fonseca non è allenatore da Milan!!!!!!! Esoneratelo e prendete Allegri!!! Incompetenti!!!! — Alex84 (@Alex8432356640) August 25, 2024

Serve Max Allegri.

Questo Milan ha tutto per giocare in contropiede.

Urge — Citro1960 (@citro1960) August 25, 2024

Se allegri tornasse al Milan… — La cumbia di Kalulu (@Incursore4) August 24, 2024

Quando tornerà Allegri al Milan?????? Fonseca out pic.twitter.com/ELv2p04lpH — Ryb4k1nner (@ProCozzo) August 24, 2024

Chiamare allegri dopo la Lazio, difesa e contropiede. — UNICO OBIETTIVO STAGIONALE BILANCIO POSITIVO (@michMilan87) August 24, 2024