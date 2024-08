Bufera Ferrari, volano parole grosse: Leclerc spalle al muro

La Ferrari non ha brillato nelle qualifiche del Gp l’Olanda. La Rossa dovrà partire da dietro e non mancano le parole grosse per Leclerc e la Rossa

Le ambizioni della Ferrari in questa stagione rischiano di svanire nel nulla, se non dovesse arrivare una sterzata decisiva per riavvicinare la vetta, sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Il Gp d’Olanda, però, non sembra proprio il palcoscenico giusto in cui la macchina potrebbe brillare.

Charles Leclerc si è piazzato al sesto posto alla griglia di partenza, Carlos Sainz si è dovuto accontentare del decimo, generando parecchia delusione e sconforto nel paddock e nei tifosi. Il pilota monegasco ha lasciato da parte la delusione e ha detto senza mezzi termini che “Il sesto posto che non mi dà il sorriso. La squadra fatica, mi dispiace ripetere che stiamo dando il massimo per ridurre il gap, ma oggi la situazione è questa: abbiamo un distacco di 9 decimi che è davvero tanto per una pista da 1 minuto e 10″. E non bisogna aspettarsi cambi radicali: “È una pista con lunghe curve che non piace alle caratteristiche della nostra auto, ma in questo momento il podio qui sarebbe un miracolo”.

Anche Sainz non è parso molto ottimista, ma il più lapidario è stato il team principal Frederic Vasseur: “Dobbiamo fare i conti con alcuni limiti oggettivi della vettura, per la quale faremo dei passi avanti a breve. Sapevamo che questo weekend sarebbe stato una sfida per noi, per il tipo di curve su cui facciamo fatica dall’inizio della stagione, ma sarà importante conquistare dei punti anche nei weekend in cui fai più fatica”, ha dichiarato.

Ferrari nella bufera: piovono critiche sul web

Insomma, Zandvoort non sembra proprio essere la pista ideale per il Cavallino Rampante, che cercherà di dire la sua, ma con la consapevolezza che la macchina non sia delle migliori per affrontare questo tipo di tracciato.

Ma le critiche non possono mancare da parte di molti fan, che nelle ultime ore si sono riversati sui social, e in particolare su X, per commentare la deludente prestazione della Rossa: c’è chi se la prende con i piloti, chi con gli aggiustamenti fatti alla vettura e che non stanno pagando, chi ancora invoca al più presto l’arrivo di Lewis Hamilton per salvare la situazione. Di seguito vi proponiamo una serie di tweet per ricostruire il pensiero di molti tifosi.

Ferrari che porta aggiornamenti a Monza dopo aver dichiarato di non aver capito perché hanno così tanto distacco dagli altri in Olanda pic.twitter.com/dfXDhqwx43 — Gels | Patentino del tifo ritirato + EIC (@ge1s0m0) August 24, 2024

Si è purtroppo avverata la mia previsione di ieri quando è saltato fuori che non sarebbero arrivati aggiornamenti in Olanda: una #Ferrari fuori nel Q2.

Caro #Vasseur, quale pacchetto dovrebbe essere ancora massimizzato?#F1 #Leclerc #Sainz #DutchGP https://t.co/lYvYU5YVwh — Simone Pacifici (@SimonTheWatcher) August 24, 2024

Ti prego tantissimo lewis aiutaci tu moltissimo dall anno prossimo in ferrari pic.twitter.com/tiLk7fCges — Wesley / F1 e motogp , 🏎🏍 , Olanda gp 🇳🇱 (@WesleyFedeli2) August 24, 2024

E ora non resta che sperare che le cose vadano al meglio comunque e già in Olanda possano comunque arrivare punti pesanti per la Rossa.