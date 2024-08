Sorpresa Inter: tentativo last minute per l’attaccante

L’Inter potrebbe regalare ai tifosi una sorpresa sul calciomercato: quello che sta succedendo in attacco lascia tutti di sasso

Non è un momento semplice per l’Inter. I nerazzurri devono reagire dopo il pareggio alla prima giornata di Serie A contro il Genoa e oggi hanno la possibilità di dimostrare subito il loro valore portando a casa i primi tre punti dell’attuale campionato e tenendo il passo delle dirette concorrenti.

L’attacco, però, continua a dare problemi. Dopo i fastidi muscolari di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, anche Lautaro Martinez ha patito i primi stop muscolari. Il bomber principe della Beneamata resterà ai box nel match di oggi a causa di un affaticamento che non preoccupa lo staff sanitario, ma priva Simone Inzaghi del suo uomo più importante.

I tifosi non hanno fiducia nell’ex Bologna e in Joaquin Correa, che la società cercherà di vendere fino all’ultimo istante della sessione estiva, anche se il tecnico di Piacenza ha annunciato che ha parlato con la dirigenza e la composizione dell’attacco resterà quella attuale anche a fine mercato. Visti i recenti infortuni e un po’ di malumori poco chiacchierati, ma comunque presenti, dell’allenatore, non si escludono sorprese in attacco.

Non solo Palacios, l’Inter può regalarsi un ultimo colpo in attacco

L’arrivo di Tomas Palacios, ormai sempre più vicino dopo giorni di trattativa, potrebbe non chiudere il calciomercato dell’Inter. Nel caso in cui gli intermediari o gli entourage dei calciatori riuscissero a portare delle offerte last minute per Arnautovic e Correa, a quel punto Marotta potrebbe accettare e tentare di trovare delle occasioni che possano regalare un quarto attaccante con caratteristiche diverse a Inzaghi.

Ricordiamo che il profilo cercato dall’Inter per quel ruolo è essenzialmente una seconda punta, un fantasista con la proprietà di palleggio e dribbling di Albert Gudmundsson. Con l’addio di Alexis Sanchez, ora all’Udinese, l’Inter ha perso un uomo in grado di legare i reparti e rifinire negli ultimi trenta metri, ma anche creare la superiorità numerica tra le maglie chiuse degli avversari.

Per questa ragione, si era parlato di Vanat, attaccante della Dinamo Kiev in grado di giocare sia da prima punta, sia da seconda punta. Più ci si avvicina al gong finale, più è probabile che l’Inter alla fine resti com’è, ma un ultimo tentativo non è affatto da escludere, soprattutto se dovessero presentarsi occasioni da cogliere.