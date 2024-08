PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 2-1: Thauvin incanta, Casale-Patric ‘coppia’ horror

Pagelle e tabellino di Udinese-Lazio, match valido per la 2a giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

UDINESE

Okoye 6

Perez 6,5

Bijol 7

Giannetti 6,5. Dal 75′ Kabasele

Ehizibue 6,5

Payero 6. Dal 65′ Lovric 6

Karlstrom 6

FLOP Kamara 5: anche qui abbastanza semplice da comprendere. Buonissima partita a livello tecnico e tattico, preciso e pericoloso. Ma la doppia ammonizione è un’ingenuità accettabile, soprattutto per come è arrivata e il breve lasso di tempo. Il suo allenatore forse doveva toglierlo subito, ma entrare in scivolata così in quella zona di campo, con un giallo che pende e la tua squadra in vantaggio 2-0, è a dir poco inutile.

TOP Thauvin 7,5: non bisogna spiegare neanche perché. La firma su questi tre punti è sottolineata un miliardo di volte, ma non tanto per il mero dato statistico di un gol e un assist, che pure alla fine è quello che conta. Ma il calibro, il peso qualitativo, la classe, il modo di stare in campo e di guidare. Floreale. Dal 75′ Zarraga sv

Brenner 7. Dal 65′ Ekkelenkamp 6

Lucca 7,5. Dall’83’ Davis

All.: Runjaic 7

LAZIO

Provedel 5,5

Lazzari 5

FLOP Casale 4,5: c’è l’imbarazzo della scelta oggi. Sul gol di Lucca si spegne completamente la luce, ma condiziona tutta la partita. Disattenzione che non è accettabile. Anche nel resto del match non dà mai il senso di essere nella partita, con attenzione e qualità. Poi viene sostituito per infortunio, ma chi entra al suo posto per poco lo fa rimpiangere ed è tutto dire. Malissimo pure Dele-Bashiru e Noslin. Dal 45′ Patric 4,5

Romagnoli 5

Marusic 5. Dall’81’ Hysaj sv

Guendouzi 5,5

Vecino 5

Dele-Bashiru 4,5. Dal 60′ Dia 5,5

Noslin 4,5. Dal 60′ Isaksen 5,5

TOP Castellanos 6: almeno ci prova, lotta e sgomita, non è sempre precisissimo ma di certo è il migliore dei suoi. Per poco la riapre con un colpo di testa meraviglioso, si abbassa e cuce cercando di dare lui un briciolo di qualità. Non basta neanche lontanamente. Ma è lui che ispira il gol, però tardivo. L’unica nota positiva della serata.

Zaccagni 5,5. Dall’81’ Tchaouna sv

All.: Baroni 5

Arbitro: Daniele Doveri 6

Il tabellino di Udinese-Lazio 2-1

Marcatori: 5′ Lucca (U), 49′ Thauvin (U), 90’+5 Isaken (L)

Ammoniti: Giannetti (U), Kamara (U), Payero (U), Romagnoli (L)

Espulsi: al 68′ Kamara (U) per doppia ammonizione

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti (75′ Kabasele); Ehizibue, Payero (65′ Lovric), Karlstrom, Kamara; Thauvin(75′ Zarraga), Brenner (65′ Ekkelenkamp); Lucca.

A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Zarraga, Davis, Bravo, Kabasele, Kristensen, Zemura.

All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale (45′ Patric), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru (60′ Dia); Noslin (60′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj Tavares, Rovella, Cataldi, Castrovilli, Tchaouna, Pedro.

All.: Baroni.

Arbitro: Daniele Doveri; Assistenti: Garzelli-Laudato; IV Uomo: Prontera; Var: Paterna; AVar: Di Paolo