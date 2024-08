Mazzata dai fuori rosa: “Azioni legali contro il club”

I colpi di scena sono dietro l’angolo e la situazione potrebbe portare ad un nuovo ribaltone per la big europea. La presa di posizione non si è fatta attendere

Come si sa, il mercato è fatto di occasioni. Soprattutto gli ultimi giorni della campagna trasferimenti possono aprire le porte a soluzioni improvvise e imprevedibili. Del resto non sono pochi gli esuberi messi fuori dal progetto ancora alla ricerca di una sistemazione. Situazioni tutte da sbloccare di cui i rispettivi club devono farsi carico e a cui trovare una soluzione. Ma che, allo stesso tempo, potrebbero creare i presupposti per un vero e proprio muro contro muro.

Quanto sta succedendo al Chelsea ne è una testimonianza tangibile. Gli oltre 40 calciatori tesserati stanno rappresentando una vera e propria spada di Damocle per i Blues. Che, a prescindere dall’evolvere della situazione Lukaku, stanno faticando e non poco a trovare una collocazione ai tanti calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Enzo Maresca. Puntellato con il ritorno di Joao Felix, l’attacco o comunque la trequarti dei londinesi è da sfoltire. Lo testimoniano i contatti diretti o indiretti avuti con diversi club per l’eventuale cessione di Sterling: uno dei tanti temi che sta letteralmente movimentando la già calda estate dei Blues.

Tanti esuberi al Chelsea: “Da mettere alla prova con un’azione legale”

Intervenuto nel corso del podcast Inside Track di Football Insider, Keith Wyness ha toccato proprio questo tema, evidenziando il fatto che ci possano essere gli estremi per scenari sotto certi aspetti estremi. Approfondendo la situazione esuberi del Chelsea, focalizzandosi in particolare sul ‘trattamento’ riservato a Chalobah (ormai fuori dal progetto), Wyness si è espresso in questi termini: “Conosco alcuni esperti che sarebbero desiderosi di occuparti di questo caso. Non è un pasticcio come sembra dall’estero, assolutamente no. Possono anche avere un contratto di 20 anni, non è questo il punto”.

Wyness ha infine tuonato: “È tempo che un calciatore metta alla prova il Chelsea con un’azione legale(…). Chalobah, ad esempio, è un calciatore molto talentuoso, ma è stato messo da parte. Ci sono tanti altri casi nella sua stessa posizione. Se dovessero seguire la strada del licenziamento costruttivo, seguirebbero una strada sbagliata; tuttavia parlerò con un importante avvocato e ascolterò la sua opinione su questi casi”