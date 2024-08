Koopmeiners ancora non si sblocca: la big d’Europa fa tremare la Juventus

L’Atalanta fa sempre resistenza e non dà per il momento il via libera al trasferimento alla Juve di Koopmeiners. Pericolo dalla Premier League per la ‘Vecchia Signora’

Continua l’infinita telenovela sul futuro di Teun Koopmeiners, con la Juventus che dopo un lunghissimo inseguimento non ha ancora trovato il via libera da parte dell’Atalanta.

Il centrocampista olandese rimane una priorità per Giuntoli e Thiago Motta per lo scacchiere bianconero, ma a una settimana dalla fine del mercato estivo la ‘Vecchia Signora’ non ha ancora trovato l’intesa con la società orobica nonostante un’ultima offerta nei giorni scorsi da 52 milioni di euro più bonus e che sfiora i 60 milioni complessivi richiesti dalla ‘Dea’. Giuntoli non molla la presa e aspetta con fiducia la risposta dell’Atalanta, forte anche dell’accordo blindato da tempo con il giocatore che continua a non allenarsi in attesa che venga sbloccata la situazione sul suo passaggio in bianconero.

Calciomercato Juventus, pericolo Liverpool nelle telenovela Koopmeiners

Koopmeiners spinge per lo sbarco a Torino e attende buone nuove dalla trattativa tra le due società dopo la scelta di sposare il progetto della Juve. Giuntoli conta quindi di chiudere l’operazione al più presto, ma intanto c’è da registrare il disturbo del Liverpool per il nazionale olandese che a causa di un infortunio ha saltato i recenti Europei.

I ‘Reds’ allenati dal connazionale Slot avrebbero messo nuovamente nel mirino Koopmeiners dopo l’interesse delle precedenti sessioni di mercato, complice anche l’affare saltato per Zubimendi che ha deciso alla fine di restare alla Real Sociedad nonostante l’intesa trovata con i baschi per il cartellino del neocampione d’Europa con la Spagna. Il Liverpool è a caccia di un centrocampista di spessore internazionale e così – come riporta in Inghilterra ‘TeamTalk’ – avrebbe chiesto informazioni sulla situazione attuale di Koopmeiners. La Juventus però rimane saldamente in pole per assicurarsi i servigi dell’olandese, promesso sposo dei bianconeri e che continua a spingere per sbarcare alla corte di Thiago Motta.