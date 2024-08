Inzaghi non solo complimenti dopo Inter-Lecce: c’è un difetto da correggere

Simone Inzaghi parla al termine di Inter-Lecce: complimenti alla squadra, ma anche la sottolineatura di un neo nella prestazione dei suoi

Vittoria per l’Inter contro il Lecce: i nerazzurri con Darmian e Calhanoglu trovano il primo successo in campionato e scacciano via i timori dopo il pareggio di Genova. Nel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi.

NEO – “Abbiamo fatto i primi 35 minuti molto buoni, intensi, poi gli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo preso un paio di ripartenze e non eravamo più molto lucidi. Nello spogliatoio abbiamo parlato con i ragazzi. Non dimentichiamo che avevamo un avversario di fronte che ha perso male con l’Atalanta, ma fino al gol aveva fatto bene”.

THURAM-TAREMI – “Hanno lavorato molto bene per la squadra. Marcus è stato bravissimo a conquistare un rigore che era importante. Insieme non avevano mai giocato. Taremi è stato poco appariscente, ma molto utile per la squadra”.

VOGLIA DI RISCATTO – “Eravamo rimasti male per il pareggio preso al 95′. Per ero abbastanza sereno perché vedo la squadra allenarsi, ma sapevamo che dovevamo tornare alla vittoria. Stasera la squadra ha fatto una grande partita”.

CALHANOGLU – “Ha fatto la partita che avevamo chiesto. Ha fatto molto bene, sono contento anche dei subentranti: ho avuto buoni segnali”.