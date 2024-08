Doppio indizio su Koopmeiners e Lookman: è UFFICIALE

La scelta dell’Atalanta su Koopmeiners e Lookman in vista del prossimo turno di campionato

Nonostante le voci di mercato ancora invadenti in casa Atalanta sul fronte delle uscite, l’impatto della formazione di Gian Piero Gasperini sul nuovo campionato è stato disarmante. Orfana di diversi big, la Dea è riuscita ad imporsi senza troppe difficoltà per 0-4 alla prima giornata contro il Lecce.

Nel prossimo turno, in programma domani alle 18.30, l’Atalanta se la dovrà vedere contro il Torino. Un’altra gara che risentirà delle attuali trattative di mercato, alla luce delle scelte appena confermate da Gasperini. Alla trasferta di Torino, infatti, non prenderanno parte ancora una volta sia Ademola Lookman che Teun Koopmeiners. Nonostante l’attaccante sia tornato ad allenarsi a Zingonia da qualche giorno, il pressing del Paris Saint Germain nei suoi confronti non è del tutto scomparso. Da qui la decisione, già nell’aria, di tenerlo fuori dai convocati.

Situazione ancor più delicata quella che riguarda Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha comunicato da settimane al club di voler andare alla Juventus. Ad ostacolare il suo desiderio, però, è il mancato accordo tra i due club che proseguono i dialoghi per raggiungere un’intesa. L’impressione è che, dopo aver piazzato i due colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceicao in avanti, la società bianconera abbia adesso tutta l’intenzione di voler concentrare le proprie forze sul centrocampista mancino.

Questi i convocati ufficiali di Gasperini per Torino-Atalanta: Brescianini Marco, Carnesecchi Marco, Cassa Federico, Del Lungo Tommaso, De Ketelaere Charles, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Éderson, Godfrey Ben, Hien Isak, Manzoni Alberto, Musso Juan, Palestra Marco, Pašalić Mario, Retegui Mateo, Rossi Francesco, Riccio Lorenzo, Ruggeri Matteo, Samardžić Lazar, Tornaghi Pietro, Zaniolo Nicolò, Zappacosta Davide.