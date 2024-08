Cadono Milan e Lazio, Parma e Udinese si prendono la vetta per una notte

Risultati a sorpresa nella seconda giornata di Serie A: tonfo del Milan sul campo del Parma, Lazio ko contro l’Udinese

Continuano le sorprese nelle prime giornate di Serie A. Il Milan, reduce dal pareggio casalingo contro il Torino, fa anche peggio sul campo del Parma: la squadra di Pecchia, neopromossa in Serie A, si impone per 2-1 e, soprattutto nel primo tempo, mette sotto la squadra di Fonseca.

È Man la spina nel fianco della formazione rossonera con l’attaccante rumeno che non solo realizza il gol del vantaggio ma in più occasioni sfiora il raddoppio. L’1-0 con cui finisce il primo tempo sta anche stretto ai padroni di casa, ma nella ripresa il match sembra cambiare: il Milan si getta in avanti e riesce a trovare il pareggio con Pulisic. Nell’aria c’è il raddoppio rossonero ed, invece, arriva quello del Parma: è Cancellieri a battere la retroguardia milanista e far esplodere il Tardini.

Sorpresa anche in Udinese-Lazio con i friulani che riescono ad imporsi contro la formazione di Baroni. È Thauvin a spaccare la partita con le sue giocate: nel primo tempo piazza l’assist che Lucca trasforma in rete, nel secondo tempo poi si mette in proprio e realizza il 2-0. Nonostante l’inferiorità numerica, per l’espulsione di Kamara, i biancocelesti reagiscono troppo tardi: al 94′ arriva il gol di Isaksen, ma non basta per completare la rimonta.

PARMA-MILAN 2-1: Man (P), Pulisic (M), Cancellieri (P)

UDINESE-LAZIO 2-1: Lucca (U), Thauvin (U), Isaksen (L)

CLASSIFICA SERIE A: Parma* e Udinese* 4 punti; Atalanta, Verona, Lazio* e Juventus 3; Bologna 1, Cagliari 1, Empoli 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Inter 1, Milan* 1, Monza 1, Parma 1, Roma 1, Torino 1, Como 0, Lecce 0, Venezia 0, Napoli 0.