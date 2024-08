Vigilia shock, minacce al centro sportivo: indaga la polizia

Alla vigilia della prossima partita di campionato, i calciatori si sono ritrovati un bruttissimo striscione davanti al campo di allenamento

La Serie A è ripartita ormai una settimana fa e siamo già alla vigilia della seconda giornata di campionato. Attesissima soprattutto dopo i risultati dell’esordio con i pareggi di Milan e Inter, ma anche della Roma. Tutte e tre chiamate ovviamente a centrare subito i tre punti per non incappare in quella che potrebbe essere una mini-crisi iniziale. E poi c’è la Juve, che ha vinto alla grande col Como e tornerà in campo ancora di lunedì sera, stavolta a Verona. Con un caso Danilo da affrontare, visto che il capitano va verso l’ennesima panchina e ha pure disattivato il profilo su Instagram. Insomma, una vigilia che rischia di essere un po’ turbolenta.

Sicuramente mai come quella della Carrarese, che non sta vivendo ore semplicissime dal punto di vista ambientale. La società toscana, neopromossa in Serie B che domani giocherà in casa della Cremonese, si sta infatti allenando in trasferta in questi giorni, nel centro sportivo di Ricortola, in provincia della vicinissima Massa. Il motivo l’indisponibilità dello Stadio dei Marmi di Carrara che è sottoposto a diversi lavori di ristrutturazione e rifacimento del manto erboso. Sulla carta non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che tra Massa e Carrara c’è una fortissima rivalità, che però rischia di sfociare in qualcosa di grave. Anzi, lo ha già fatto.

Carrarese shock, si allena a Massa e riceve uno striscione di minacce: interviene la polizia

Come riporta ‘Il Tirreno’, nella notte tra mercoledì e giovedì è comparso uno striscione da parte dei massesi a Ricortola che contiene delle minacce esplicite. “Quei due colori di m***a non verranno mai accettati a casa nostra. O agite di conseguenza o ci pensiamo noi!”, la scritta sulla pezza poi prontamente rimossa. Un messaggio tra l’altro rivendicato da un gruppo di ultrà del Massa con un post su Facebook, anche questo poi cancellato.

Secondo il quotidiano, la stessa polizia ha confermato di essersi attivata per riuscire rintracciare i responsabili e gli autori di queste minacce, indirizzate quindi sia alla Carrarese che l‘ASD Ricortola che ha ospitato l’ex club di Buffon. La settimana prossima i toscani sono attesi dalla prima partita in casa, alla terza giornata, contro il Sudtirol nel turno infrasettimanale di martedì che giocheranno però a Pisa. Nel frattempo sembrano però avanzare a buon ritmo i lavori dello Stadio dei Marmi che si sono resi necessari per l’approdo in Serie B. Gli interventi sono in corso sul campo, ma anche sull’installazione dei tornelli e della nuova illuminazione. Lavori costosi di cui, si legge ancora, si è fatto carico il Comune che spera di riconsegnare ai tifosi della Carrarese la loro casa già a ottobre.