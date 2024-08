Terreno di gioco inagibile, match a rischio: cosa sta succedendo

La partita della seconda giornata di campionato potrebbe non disputarsi: il terreno di gioco rischia di non essere agibile

La seconda giornata di campionato potrebbe non giocarsi completamente. Le condizioni del terreno di gioco mettono a rischio, infatti, la disputa di una delle partite in programma domenica pomeriggio.

Siamo in Ligue 1 dove il campionato, come in Italia, è partito domenica scorsa. Se in Serie A a far discutere sono state le condizioni del campo di gioco dello stadio Castellani di Empoli, con tanto di scuse e rassicurazioni post gara della società toscana, in Francia è l’Allianz Riviera a far sorgere qualche dubbio. Il terreno dell’impianto del Nizza non è apparso in perfette condizioni nelle ultime uscite e il motivo è da ricercarsi in un’invasione di piriculariosi, un particolare fungo che va a danneggiare, asciugare e ingiallire i terreni.

Questa la spiegazione data dalla nice Eco Stadium, la società che si occupa anche del terreno di gioco dell’impianto del Principato che fino a qualche settimana fa ha ospitato anche le partite delle Olimpiadi.

Ligue 1, Nizza-Tolosa a rischio: le ultime

Una situazione che ha fatto parlare della possibilità di rinviare la gara tra Nizza e Tolosa, valida per la seconda giornata di Ligue 1, ed in programma domenica pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 17.

È stata ‘L’Equipe’ a parlare di partita a rischio con la Professional Football League (LFP) che avrebbe dovuto prendere una decisione sulla disputa o meno dell’incontro. Una decisione che sarebbe già arrivata: tranne clamoroso peggioramenti nelle prossime ore, infatti, Nizza-Tolosa dovrebbe giocarsi regolarmente. Sperando che il terreno di gioco sia in condizioni tali da non condizionare in maniera drastica la qualità del gioco.