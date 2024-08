Espulsione da record, rosso dopo nove secondi

Cartellino rosso da record, l’arbitro lo ha estratto soltanto dopo nove secondi

Ci sono voluti solo nove secondi per cambiare la partita. Un intervento che ha portato l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso. Una decisione che ha certamente svoltato la gara.

E’ accaduto nella notte al Mineirao di Belo Horizonte nella sfida di ritorno dei sedicesimi di Copa Sudamericana tra Cruzeiro e Boca Juniors. Protagonista il terzino peruviano del club di Buenos Aires, Luis Advincula. Un intervento scomposto sulla caviglia del centrocampista argentino Lucas Romero è costato il rosso diretto all’esperto terzino peruviano. Un cartellino che il direttore di gara colombiano, l’esperto Wilmar Roldan, non ha esitato ad estrarre nonostante fossero passati solo nove secondi di gioco.

Una decisione che ha portato Advincula a lasciare il campo in lacrime e che ha chiaramente condizionato l’esito dell’incontro. Perché il Boca, che aveva vinto la gara d’andata alla Bombonera per 1-0 grazie alla rete di Cavani, si è ritrovato costretto a giocare tutta la gara in dieci contro undici. Alla fine gli argentini sono riusciti a portare il match oltre i 90 minuti, rimontando parzialmente lo svantaggio. Il Cruzeiro infatti si era portato sul 2-0 dopo solo 20 minuti di gioco grazie ai gol dei due ex Serie A Matheus Hernique e Walace. Gimenez ha poi accorciato le distanze al 48′ e la sfida si è prolungata fino ai calci di rigore. A quel punto è stato decisivo l’errore dell’uruguayano Merentiel, che ha calciato il quinto rigore. Il suo è stato l’unico penalty fallito e il Boca è stato eliminato dalla competizione.