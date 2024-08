Dietrofront dopo la cessione della Juventus: torna subito in Italia

Dietrofront improvviso, torna subito in Italia dopo la cessione: l’accordo è in dirittura d’arrivo, ecco tutti i dettagli

Di nuovo in Italia, dopo neanche due mesi dall’addio alla Juventus. Il calciomercato può prendere percorsi strani e quello che sta per compiere Iling-Junior sicuramente lo è.

L’esterno inglese è stato inserito nell’affare tra i bianconeri e l’Aston Villa che ha portato Douglas Luiz alla corte di Thiago Motta. Ai Villans, oltre ad un conguaglio economico, sono andati lo stesso Iling-Junior e Barrenechea. I due calciatori provenienti dalla Next Gen non hanno però trovato spazio alla prima uscita ufficiale con Emery che li ha esclusi.

Così il 20enne londinese ha iniziato a pensare ad un nuovo trasferimento in prestito, alla ricerca di minuti in campo: una soluzione che gli ha offerto il Bologna. Come riferisce ‘Sky’, infatti, il club rossoblù e la società inglese hanno trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore in prestito secco. Iling-Junior tornerà quindi in Italia e si metterà agli ordini di Italiano nei prossimi giorni.

Bologna, Iling-Junior per sostituire Cambiaghi

La necessità di rinforzare ulteriormente l’attacco del Bologna si è resa necessaria dopo il grave infortunio accorso a Cambiaghi.

Acquistato per 10 milioni dall’Atalanta, il calciatore si è infortunato alla prima giornata di campionato ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Per lui si preannuncia uno stop di sei mesi ed allora il Bologna è intervenuto subito. Iling Junior può arrivare in prestito.