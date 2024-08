L’inizio è da incubo, esonero immediato: “Da cacciare subito”

Un inizio che peggiore non poteva essere mette sulla graticola dopo l’inizio da incubo: ora è chiesto l’esonero immediato

Inizio da incubo per la Fiorentina in Conference League. Nel preliminare contro gli ungheresi della Puskas Academy i viola hanno vissuto primi minuti orribili. Pronti via e dopo 12 minuti di gioco la viola era sotto già di due gol.

Il rigore trasformato da Nagy, quindi il raddoppio di Soisalo che ha gettato nello sconforto il popolo viola. Un inizio choc che è stato poi mitigato sul finire del primo tempo dalla rete che ha riaperto i giochi, firmata da Sottil.

Nella ripresa ora la Fiorentina dovrà provare a completare la rimonta, ma intanto emergono i dubbi dei tifosi su Palladino: in tanti puntano il dito contro il nuovo allenatore, scelto al posto di Italiano. C’è chi lo ritiene un tecnico non all’altezza e chi vede un esonero in arrivo non più tardi di novembre. E tra i tanti c’è anche chi invita la società a cacciarlo via subito.

Ecco alcuni tweet sull’argomento:

Palladino non arriva a Natale #Fiorentina — Floro Tassone (@FloroFloTassone) August 22, 2024

Palladino non si mangia il torrone del 1 novembre — Pensa a tifare (@bastoni1908) August 22, 2024

Io comunque lo dissi subito che palladino non è un allenatore. Spero capiscano alla svelta l errore e lo caccino da Firenze. Ma tanto ho già capito che sarà una stagione buttata — Daniel Cheney 🇺🇸 ⚜️ (@danimagnifico91) August 22, 2024

A palladino gli fanno la festa — JESSE L”OPINIONISTA” (@salamalekumismo) August 22, 2024

Ah la Fiorentina sta perdendo contro dei dopolavoristi ungheresi? Strano, perché a vedere Sky Sport e le loro 642 ore di collegamento giornaliere per parlare della nuova Viola di Palladino sembrava che si trattasse del Real Madrid d’Italia — Vincenzo Iraniano (@soralhellas) August 22, 2024

Chi diceva che palladino è un passo avanti..capisce niente. Rimpiangerete italiano per quanto la sua viola era bipolare. Ma alle finali vi ha portato a testa alta — Lorenzo 🇮🇹/로렌조🇰🇷/KLeague⚽ (@BioNeonHero) August 22, 2024