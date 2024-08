Sancho in Serie A: la scelta è fatta, tutti d’accordo

Sancho è un’opportunità di mercato. Il calciatore, come tanti altri suoi colleghi, è pronto a lasciare la Premier League in questi giorni

Manca davvero sempre meno alla chiusura del calciomercato e sono tante le squadre che sono pronte a sfruttare le occasioni dell’ultimo momento per sistemare le rose, venendo incontro alle esigenze dei propri allenatori.

I dirigenti dei club di Serie A, ormai da anni, guardano con estremo interesse alla Premier League. In Inghilterra, d’altronde, non mancano i calciatori in esubero, che possono sbarcare in Italia a prezzi bassi o addirittura in prestito. Romelu Lukaku è sicuramente l’esempio più lampante di quanto detto: nelle ultime sessioni di mercato, infatti, il Chelsea se ne è liberato sempre a condizioni vantaggiose. Ed è ciò che spera il Napoli possa succedere ancora una volta. Gli azzurri, d’altronde, sono di fatto senza centravanti. Victor Osimhen non è stato utilizzato contro il Verona, perché è ai margini e in attesa di una sistemazione. Il Napoli, dunque, spera di riuscire a chiudere per Lukaku. Ma il belga non è l’unico giocatore che dall’Inghilterra potrebbe sbarcare in Serie A negli ultimi giorni di mercato.

Serie A, Sancho meglio di Cancelo: la scelta è presa

Oggi Maresca ha messo alla porta Sterling: “Sono stato onesto con lui, non giocherà qui. Ma non sto dicendo che Raheem non sia un buon giocatore, ma preferisco altri tipi di ali, è semplice”. Il calciatore è stato accostato alla Juventus ed è certamente una possibilità per la Serie A.

Una possibilità che però non fa impazzire gli utenti di Calciomercato.it che hanno preso parte al sondaggio. La redazione ha chiesto quale calciatore tra gli esuberi di Premier League potrebbe cambiare le gerarchie nella lotta Champions, oltre a Lukaku. Sterling ha così totalizzato il 15,2% dei voti, piazzandosi al terzo posto.

Alle sue spalle con solamente l’8,6% Kiwior. Nelle ultime sessioni di mercato il centrale dell’Arsenal è stato accostato praticamente a tutti le big del campionato, ma non ha mai ricevuto il via libera dai Gunners. Lo riceverà, alle giuste condizioni, invece, Cancelo, che non rientra nei piani del Manchester City di Pep Guardiola. Il portoghese, che in questi giorni è diventato un’idea per bianconeri, si è fermato al 21%.

Ma il preferito dei nostri utenti è un altro, Jadon Malik Sancho: l’ex Borussia Dortmund, oggi al Manchester United, ha raccolto, infatti, il 55% delle preferenze. Un risultato che non lascia alcun dubbio. Chi prende Sancho fa davvero un colpaccio.