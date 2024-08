Milan, UFFICIALE lo stop: tegola per Fonseca

Le ultime notizie in casa Milan dopo lo stop per l’attaccante: è arrivata la nota ufficiale del club rossonero. Il punto della situazione

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno, ma ora è ufficiale. E’ stato il Milan a comunicare lo stop del giocatore, dando finalmente i dettagli dell’infortunio.

AlvaroMorata si è, infatti, sottoposto a nuovi esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrò rivalutato la prossima settimana. La nota del club rossonero, conferma, dunque, quanto emerso in precedenza.

Lo spagnolo sarà costretto a saltare le prossime due partite di campionato, in trasferta contro il Parma e la Lazio. Una tegola pesante per Paulo Fonseca, che spera di poter riabbracciare il proprio centravanti dopo la sosta per le Nazionali. Il giocatore chiaramente non verrà convocato dalla Spagna e avrà il tempo necessario per recuperare in vista della partita contro il Venezia (15 settembre), che sarà utile per mettere minuti nelle gambe, in vista del derby contro l’Inter in programma fra un mese.

Milan, out Morata: ecco la scelta di Fonseca

Il Milan deve dunque fare i conti con lo stop del suo centravanti. Un guaio che non ci voleva, dopo il pareggio contro il Torino. I rossoneri dovranno così provare a rialzare la testa a Parma senza il numero sette spagnolo, che aveva impiegato pochi minuti per trovare la prima rete con la maglia del Diavolo.

Al Tardini, Paulo Fonseca lo avrebbe chiaramente mandato in campo dal primo minuto, ma ora sarà chiaramente costretto a fare altre scelte. L’alternativa principale all’ex Atletico Madrid è sicuramente Luka Jovic, ma la sua prestazione per nulla convincente di sabato, potrebbe portare il portoghese a fare altre scelte. Così Noah Okafor, decisivo contro il Torino, si candida a giocare dal primo minuto. La presenza dello svizzero potrebbe dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva del Milan, con l’ex Salisburgo pronto a scambiarsi la posizione con Pulisic e Rafa Leao, per un triangolo offensivo che potrebbe risultare letale per gli avversari. Fonseca ha comunque ancora qualche giorno per capire quale sarà la soluzione migliore. Non ci sarà certo una maglia da titolare, ma Francesco Camarda potrebbe strappare una convocazione dopo aver segnato una doppietta nel match di Coppa Italia di Serie C contro il Novara, con la maglia del Milan Futuro, il fine settimana scorso