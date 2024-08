Lesione al ginocchio e sei mesi di stop: tornano sul mercato

Costa carissima la prima giornata di campionato: grave infortunio ai legamenti del ginocchio e stagione compromessa

Brutta tegola per il Bologna dopo la prima giornata di campionato di Serie A e il pareggio casalingo contro l’Udinese.

Al mezzo passo falso di sabato si aggiunge il grave infortunio rimediato dopo solo 14 minuti di gioco da Nicolò Cambiaghi, uscito vistosamente zoppicante dal match del Dall’Ara. Già le prime notizie erano poco confrontanti per l’ex Atalanta ed Empoli, con la risonanza magnetica che ha confermato il pessimismo iniziale: lesione parziale del legamenti crociato del ginocchio sinistro. Il Bologna, d’accordo con il giocatore, ha deciso per l’intervento chirurgico scartando l’ipotesi della terapia conservativa che avrebbe accorciato i tempi.

Bologna nei guai: operazione e lungo stop per Cambiaghi. Doppia pista sul mercato per il sostituto

Si prospetta così un lunghissimo stop di almeno sei mesi per Cambiaghi, che sarò operato in Italia nei prossimi giorni.

Stagione compromessa per il 22enne attaccante, che in questo mercato estivo si era accasato a titolo definitivo al Bologna per 10 milioni di euro, firmando un contratto fino al giugno 2029. Guaio nel reparto offensivo per Italiano, che ritroverà Cambiaghi direttamente nel 2025. Adesso il Dg Sartori e la dirigenza dei felsinei potrebbero ritornare sul mercato per sostituire l’ex Atalanta: Laurientè e Nonge sono due tracce per il tridente di Italiano, mentre non trova riscontri al momento il nome di Berardi.