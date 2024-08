Rabiot all’Inter: le richieste del francese e la risposta nerazzurra

L’Inter è tra le squadre che segue con attenzione la situazione di Adrien Rabiot, con dei sondaggi andati già in scena: cosa sta succedendo

L’Inter si prepara alla sfida di sabato contro il Lecce, con l’unico obiettivo di riscattare il pareggio bruciante col Genoa arrivato solo all’ultimo secondo di partita a causa del rigore provocato da Bisseck. Ma anche il mercato in questi giorni può riservare qualche sorpresa, anche se al momento non sembrano così probabili. Il nome caldo, l’unico, è quello di Tomas Palacios, difensore che sarà riscattato dall’Independiente Rivadavia e per cui i nerazzurri stanno trattando. Gli intermediari sono arrivati ieri a Milano, in queste ore sono previsti gli incontri che potrebbero chiudere positivamente la trattativa.

E poi la possibilità è quella di un nuovo attaccante, ma ovviamente solo e soltanto nel caso di cessione di uno degli esuberi in quel reparto, Correa o Arnautovic. Due uscite che non sembrano ad ora così vicine, al contrario. Senza sottovalutare il colpo ad effetto finale firmato Marotta, non più ds ma comunque fondamentale nel mercato dell’Inter. Uno scenario difficilissimo, certo, ma mai da escludere totalmente. Sul mercato, disponibile senza pagare il cartellino in quanto svincolato, c’è anche Adrien Rabiot che è ormai da un mese e mezzo senza squadra dopo la fine del contratto con la Juventus. Non c’è stata la firma sul rinnovo con i bianconeri e allora il francese ha deciso di cambiare strada, aspettando l’offerta più ricca. Ma di tempo ne è passato parecchio, i tantissimi interessamenti arrivati alla mamma-agente Veronique non si sono mai trasformati in trattativa o proposte concrete. Di Rabiot si era parlato anche in ottica Inter, di alcuni sondaggi esplorativi per capire i contorni economici di un eventuale affare.

Rabiot, quanti estimatori ma senza offerte: ecco cosa fa l’Inter

Marotta si era aggiunto a una lista incredibilmente lunga di estimatori, dal Chelsea al Manchester City, dal Manchester United all’Atletico Madrid, il Real e appunto la stessa Inter, poi il Liverpool e il Bayern Monaco. Nessuno di questi ha scelto tuttavia di affondare il colpo, anche e soprattutto a causa delle richieste esorbitanti del ‘Duca’ in tema di ingaggio. E nel frattempo Simeone ha preso Conor Gallagher dal Chelsea, appena annunciato mentre il City pensa al ritorno di Gundogan.

L’obiettivo di Rabiot, che dovrebbe rimanere fuori dai prossimi convocati di Deschamps vista l’inattività post Euro 2024, è quello di giocare in una squadra che faccia ovviamente la Champions League e possibilmente anche il Mondiale per Club. Secondo ‘L’Equipe’, Inter e Bayern Monaco rimangono attenti sulla situazione del francese ex Juve, ma non hanno mai fatto offerte concrete al suo entourage non andando quindi oltre dei timidi colloqui e sondaggi. E soprattutto non hanno intenzione di arrivare a un ingaggio da 7,5 milioni all’anno, ovvero lo stipendio toccato alla Juventus. Al momento, scrive il quotidiano francese, la pista più concreta sembra essere quella che porta al Liverpool.