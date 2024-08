Intreccio Dybala, l’Inter ci prova: lo hanno offerto

L’Inter sta provando a piazzare gli esuberi per provare un ultimo colpo anche in attacco: l’ultimo tentativo arriva a Roma

L’Inter sta preparando il match di sabato contro il Lecce. C’è da riscattare la doccia gelata di Marassi contro il Genoa, il gol di Messias e il pareggio subito nel recupero dopo una rimonta che sembrava aver messo al sicuro i primi tre punti stagionali. Ma ovviamente è ancora tempo di mercato, perché i nerazzurri stanno lavorando sul fronte Palacios, giovane difensore classe 2003 per cui stanno parlando con gli intermediari arrivati ieri a Milano. Il nome principale in entrata è l’argentino, in un ruolo richiesto dallo stesso Simone Inzaghi.

Dovrebbe essere l’ultimo colpo dell’Inter per questa estate, ma qualcosa potrebbe muoversi in extremis in attacco, magari con un colpo di coda a sorpresa. Difficile, ma non impossibile. Perché tutto dipende dai giocatori che in realtà usciranno da Appiano, con Correa in primis e poi anche Arnautovic tra i partenti. I nerazzurri stanno provando in tutti i modi a piazzare l’argentino ex Lazio, che è stato proposto a parecchi club in Italia e all’estero. Ma a ostacolare diverse trattative è stato l’ingaggio importante del ‘Tucu’, ovvero circa 3,5 milioni netti che corrispondono a 7 lordi. E a fare il paio la valutazione del cartellino da circa 7-8 milioni, tanto pesa ora a bilancio per l’Inter. L’ultima pista sondata è stata quella che porta alla Roma di Daniele De Rossi, che nei prossimi giorni potrebbe aver bisogno di un altro attaccante al posto di Paulo Dybala. Un argentino per un altro, impiegabile in più ruoli dell’attacco. Anche in questo caso, però, l’ingaggio importante – anche se abbordabile – frena i capitolini, oltre ovviamente all’età. Che non è alta (Correa ha 30 anni), ma comunque non combacia con la politica societaria attuale dei giallorossi. Che hanno preso tutti calciatori giovani (ad eccezione del secondo portiere Ryan) e con stipendi non stellari, e continueranno in quella direzione.

Inter, Correa proposto alla Roma e non solo

Correa è stato quindi proposto alla Roma, che valuterà ma difficilmente aprirà. Al contrario il Tucu non ha dato il suo assenso ad altre piste che si erano palesate in queste settimane. Ad esempio l’Arabia Saudita, o ancora il Galatasaray che era stato a Milano con degli intermediari, e ancora il Messico. L’argentino vuole infatti un campionato di alto livello, restare sostanzialmente in Europa ma rimanendo anche nelle cinque leghe top.

Si era aperta anche la possibilità legata al Genoa, a caccia di un giocatore tecnico dopo l’addio di Gudmundsson. I rapporti sono ottimi con l’Inter, ma anche in questo caso l’ingaggio per le casse rossoblù è a dir poco altissimo. E allo stesso modo il possibile ritorno non aveva scaldato neanche la Lazio. Per questo i nerazzurri, così come l’entourage del giocatore, continuano la ricerca di una sistemazione per Correa.