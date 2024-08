“Follia” da oltre 30 milioni: Juventus stordita, hanno detto basta

Calciomercato Juventus, la reazione non è tardata ad arrivare e sta calamitando in maniera importante l’attenzione mediatica. Non si torna più indietro

Ufficializzato l’innesto di Kalulu, la Juventus si sta muovendo con molta attenzione per stringere i tempi e regalare a Thiago Motta i rinforzi tanto attesi con cui puntellare l’organico. In attesa di nuovi ed importanti sviluppi sul futuro di Federico Chiesa, a tenere banco in casa bianconera continua ad essere la trattativa riguardante il possibile arrivo all’ombra della Mole di Nico Gonzalez.

Sebbene Giuntoli abbia dalla sua il sì del calciatore, fino a questo momento le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva. Dal canto suo, la ‘Vecchia Signora’ non appare intenzionata ad andare oltre la soglia dei 30 milioni di euro. Ad imprimere la svolta decisiva potrebbe essere l’eventuale inserimento dei bonus nell’operazione. Scenario che, però, non ha ancora fatto avvicinare sensibilmente le due posizioni. Con un vero e proprio braccio di ferro, dunque, la Fiorentina ha assunto una posizione ben precisa in questa trattativa. Senza trascurare la posizione dell’Atalanta che, indipendentemente dall’evolvere della situazione Lookman, sta continuando a monitorare la situazione alla ricerca di spiragli interessanti.

Calciomercato Juventus, l’affare Nico Gonzalez continua a tenere banco: la posizione dei tifosi

In uno scenario ancora in costruzione, dunque, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive, in un senso o nell’altro. La reazione dei tifosi bianconeri, sotto questo punto di vista, non può essere trascurata.

Tra chi considera l’eventuale acquisto di Nico Gonzalez un vero e proprio guizzo per l’attacco della Juve e chi invece sostiene che siano eccessive le richieste della Fiorentina: il tifo bianconero, che segue con attenzione l’evolvere del mercato juventino, si è letteralmente diviso sulla questione. Ecco una rapida carrellata a riguardo:

Lo dico?

Lo dico: non prenderei Nico Gonzalez.

Più di 30 milioni a mio parere sono troppi. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) August 21, 2024

Raga Nico Gonzalez è forte ma non vale quelle cifre.

Commisso chiede 40M siamo alla follia pura. Fossi in Giuntoli non darei mai quei soldi alla Viola e cambierei obiettivo.#NicoGonzalez — MT⚪️⚫️ (@mattiatml) August 21, 2024

Lo dico? Lo dico: Nico Gonzalez > Sancho. Va preso max a 35mln. — Peter™️ ⚪⚫ (@juvepeterff) August 21, 2024

Ok Koopmeiners e nico Gonzalez Grazie forza ragazzi — B. (@StanisLaRochele) August 21, 2024

Abbiamo ricominciato con i “domani è la giornata decisiva”. Se non arrivano Koopmeiners e Nico Gonzalez lunedì in campo scendono i figli dei giocatori. Bah — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) August 21, 2024

Per quanto riguarda Nico Gonzalez, un conto è spendere poco più dei soldi che ha speso la Fiorentina per Kean, un altro è spenderne 30 milioni. Su un giocatore per niente eccezionale. Operazione senza senso, alla Kostic (che hai ancora in rosa). — Pasquale Baudaffi (@AgathaGg44349) August 21, 2024

Piuttosto che Nico Gonzalez mi vanno benissimo Weah e Mbangula — Giovanni Di Rosa (@GiovanniMIchel1) August 21, 2024