Sinner positivo all’antidoping, UFFICIALE: decisa la sanzione, cosa succede ora

Jannik Sinner positivo ad un test antidoping, è arrivato il comunicato ufficiale: l’italiano non sarà fermato, ecco la sanzione decisa

Jannik Sinner positivo al Clostebol, una sostanza proibita, ma giudicato innocente. È questa la notizia arrivata nel pomeriggio quando il numero 1 al mondo ha diramato un comunicato in cui spiega l’intera vicenda.

Tutto fa riferimento al torneo di Indian Wells, dove Sinner uscì in semifinale per mano di Alcaraz: dopo un controllo antidoping, l’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha contestato al tennista italiano la presenza in quantità infinitesimali di Clostebol. Da allora c’è stato un lungo procedimento da parte della stessa agenzia che ha appurato che l’assunzione è stata involontaria e quindi Sinner è da considerarsi innocente.

In realtà tutto sarebbe da attribuire ad uno dei fisioterapisti che fa parte dello staff dell’altoatesino: è stato lui ad utilizzare un farmaco contenente la sostanza proibita. Durante un massaggio fatto senza guanti, il Clostebol è entrato in contatto con una lesione della pelle di Sinner, da qui la presenza della sostanza nelle urine del campione.

Sinner positivo, ma innocente: “Si chiude un periodo difficile”

Nessun dolo quindi ed ecco la decisione di non squalificare Sinner. Il tennista comunque perderà i 400 punti conquistati ad Indian Wells, così come il montepremi di circa 300mila euro. Questo perché, pur se innocente, il giocatore è responsabile anche per il suo staff e quindi l’Itia ha voluto sanzionarlo così.

Sinner, che potrà quindi prendere parte agli Us Open, ha commentato tramite un comunicato l’intera vicenda: “Posso buttarmi alle spalle un periodo molto difficile e profondamente triste. Continuerò a fare il possibile per attenermi al programma antidoping dell’Itia”. Una vicenda che quindi si chiude senza alcuna ripercussione importante per il numero 1 al mondo che proprio stanotte è tornato a vincere un torneo, portando a casa l’ATP 1000 di Cincinnati.