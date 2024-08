Juve, il caso è esploso all’improvviso: ora i tifosi tremano

La vittoria della Juventus sul Como non scaccia tutti i casi: possibile addio nelle ultime ore di mercato

La Juventus vince e convince contro il Como, ma c’è un caso particolarmente spinoso da gestire per Thiago Motta e Cristiano Giuntoli.

Nella serata magica della Juventus, che ha battuto convincendo il Como al debutto in campionato, c’è un caso a tenere banco. E no, non è quello relativo all’esclusione dall’undici titolare del nuovo arrivato Douglas Luiz, al quale Thiago Motta dall’inizio ha preferito il giovane Samuel Mbangula, autore del gol che ha sbloccato il risultato a coronamento di una prestazione da sogno.

Nell’undici di partenza non c’era Danilo, difensore e capitano della Juventus: la fascia è così andata sul braccio di Federico Gatti. Un’esclusione che ha fatto rumore, sia per il valore tecnico del giocatore brasiliano classe ’91, che per la sua importanza all’interno dello spogliatoio bianconero. Una assenza legata a una precisa scelta tecnica da parte di Thiago Motta, il quale si è affidato a Bremer e Gatti al centro della linea difensiva completata dagli esterni Cambiaso e Cabal.

Calciomercato Juventus, ora scoppia il caso Danilo

Dunque, ora in casa Juventus ci sarà da gestire il caso relativo a Danilo oltre alla ormai nota vicenda che vede come protagonista Federico Chiesa, ai margini del progetto tecnico bianconero e della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Danilo, legato alla Juventus da un altro anno di contratto, ha già ricevuto diverse offerte che ora potrebbe prendere seriamente in considerazione in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Una scelta forte, dunque, quella di Thiago Motta che continua a mandare segnali e a prendere decisioni per plasmare la sua Juventus, come quella di puntare dal primo minuto sul giovane Samuel Mbangula, autore del primo gol di serata e di una prestazione da ricordare, confermando la bontà della scelta di Thiago Motta.

Il tecnico bianconero avrebbe escluso Danilo dal match con il Como (non è entrato neanche a partita in corso) anche per motivi legati alla condizione atletica dell’esperto difensore brasiliano, non al top della forma fisica e attualmente dunque fuori dai titolari. Inoltre, c’è da sottolineare che il classe ’91 è stato l’unico giocatore di movimento a non subentrare oltre a Weston McKennie, in uscita dal club bianconero, e il difensore svedese classe 2004 Jonas Jakob Rouhi.