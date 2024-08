Il Milan batte un ultimo colpo: affare con la rivale, l’annuncio

Le ultime di calciomercato vedono protagonista il Milan, che ancora non ha chiuso la sua campagna acquisti

Il mercato del Milan in entrata è finito con l’acquisto di Fofana dal Monaco. O forse no, visto che i rossoneri stanno parlando col Borussia M’Gladbach per Kone: “Ma se non si sfoltisce a centrocampo, lui non arriva – ha detto a Milanlive.it Carlos Passerini, giornalista del ‘Corriere della Sera’ – Lo scenario è dunque delineato: Adli e Pobega probabilmente se ne andranno, mentre è un po’ più complessa la situazione legata a Bennacer. Il club di Cardinale punta ad incassare parecchio e, di conseguenza, vedo più problematica la sua uscita”.

Se non sarà Kone, il quinto e ultimo colpo di Ibrahimovic e soci potrebbe essere un attaccante. Nella fattispecie un vice Morata: “Forse è quello che servirebbe di più – ha sottolineato Passerini – visto che Jovic ha dimostrato di non essere una prima punta. Okafor è più un attaccante esterno, quindi in attesa di Camarda uno alla Abraham farebbe comodo”.

“A me piace l’idea del Milan di non riempire troppo il reparto offensivo, in modo da non tappare tutti gli spazi ad un ingresso cauto e graduato di Camarda stesso – evidenzia Passerini in conclusione nell’intervista a ‘Milanlive.it’ – tuttavia c’è il rischio di una Morata dipendenza. Per questo motivo una punta maggiormente strutturata potrebbe far comodo”.