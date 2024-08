Espulso perché urina in campo: la follia del calciatore in Perù – VIDEO

Follia in Perù, dove un giocatore è stato espulso dall’arbitro dopo aver urinato in campo nei pressi della bandierina: le immagini sono virali

Il web, spesso, regala grandi perle provenienti da tutto il mondo ed anche questo è il caso. Dall’Italia ci spostiamo in Perù, dove era in corso di svolgimento una gara di Copa Perù, nota anche come Fase Nazionale, la massima serie tra dilettanti nel paese, con le squadre meglio qualificate nelle leghe dipartimentali. Non stiamo sicuramente parlando dei palcoscenici più importanti del calcio mondiale, ma quanto avvenuto in campo ha lasciato tutti senza parole.

A diventare clamorosamente protagonista della vicenda è stato Sebastián Muñoz, numero 10 dell’Atletico Awajun, impegnato in una partita contro il Cantorcillo FC. Tutto procedeva normalmente, con la sfida che era giunta al minuto 71 sul risultato di 0-0. Proprio in quell’istante, Lucho Ruiz, portiere della squadra ospite, era a terra circondato dallo staff medico che lo stava curando dopo uno scontro.

L’arbitro era quindi concentrato sulle condizioni dell’estremo difensore, incurante di quanto stesse avvenendo lontano dalla porta. Ed è nei pressi della bandierina, in procinto di battere un calcio d’angolo, che Muñoz si è reso protagonista di un gesto che mai nessuno si sarebbe potuto immaginare lontanamente.

Urina in campo e l’arbitro lo espelle: follia in Perù

Il numero 10 dell’Atletico Awajun, convinto di non essere visto da nessuno, arbitro compreso, ha ben deciso di liberarsi dei propri bisogni proprio nei pressi della bandierina del calcio d’angolo, un gesto che inizialmente il direttore di gara realmente non aveva notato.

A quel punto sconvolti e forse anche disgustati, i calciatori del Cantorcillo, hanno deciso di avvertire immediatamente l’arbitro, che si è avvicinato a Muñoz per estrarre il cartellino rosso. Decisione incontrovertibile e più che ovvia, dato che era inimmaginabile un comportamento di questo tipo da parte del calciatore.

Il video ha poi fatto immediatamente il giro del web, arrivando anche qui in Italia attraverso i social. Una giornata da dimenticare in fretta sia per il giocatore protagonista dell’insano gesto, sia per tutti coloro che erano in campo e hanno dovuto assistere ad uno spettacolo non proprio piacevole.