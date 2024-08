Cessione lampo ai nerazzurri, tifosi in rivolta: “Società indegna”

Sfogo dei tifosi sui social network dopo la cessione lampo: “Mi viene da piangere, società indegna”

Un affare lampo, chiuso nel giro di pochissime ore. Una trattativa che ha portato i tifosi in subbuglio, con la rabbia che si è manifestata attraverso i social.

I tifosi del Torino non hanno nascosto la propria amarezza in merito alla cessione di Raul Bellanova, ormai destinato a vestire la maglia dell’Atalanta per una seconda volta in carriera. L’esterno è pronto a partire per Bergamo per circa 20 milioni di euro più bonus. Un affare lampo, che il club orobico ha concretizzato una volta saltato definitivamente l’arrivo di Wesley dal Flamengo. L’Atalanta si è fiondata su Bellanova e il Torino ha sostanzialmente dato l’ok all’addio e avrebbe già individuato il sostituto in Pedersen del Feyenoord, la scorsa stagione a Sassuolo.

I supporters granata, su X, hanno puntato il dito contro la società manifestando il proprio disappunto. “Una squadra costruita per vivacchiare”, “Mi viene da piangere”, “Tanta amarezza”, “Una società indegna”. Le critiche nei confronti del club granata non mancano, così come l’amarezza manifestata dai tifosi. E c’è chi parla di “regalo a 20 milioni di euro”.

Vendere #Bellanova oggi, dopo avere venduto #Buongiorno un mese fa, é il messaggio più chiaro che il #Torino possa dare al campionato: una squadra costruita per vivacchiare, in modo ancora più “sfacciato” delle scorse stagioni. — Diego Fornero (@diegofornero) August 20, 2024

Non posso credere di star veramente perdendo Bellanova, vi giuro che mi viene da piangere. TRENO RESTA PERFAVORE🤎 pic.twitter.com/YzYc8kNN5E — Indiana Conference (@Ryumeko9) August 20, 2024

E salutiamo Bellanova. Pareva troppo bello avere 2 quinti di grande qualità nella stessa stagione. E figuriamoci se il ragazzo rifiuta. Poi fatto nella settimana di Toro-Atalanta fa ancora più rabbia. Tuto perché salta Wesley. A 10 giorni dalla fine del mercato fa tanta amarezza. — Fabrizio Duranti (@Fabrizio68) August 20, 2024

🎁 Bellanova a 20 milioni più bonus è regalato 🥲 Operazione incomprensibile… pic.twitter.com/f7qaeUd3Zn — Jacopo Formia (@jacopoformia) August 20, 2024